Суд арестовал депутата Народного собрания Дагестана Абдулатипова

«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе и вышло в суд с ходатайством об его аресте. В ближайшее время ему предъявят обвинение.