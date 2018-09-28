Суд арестовал депутата Народного собрания Дагестана Абдулатипова
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал на 2 месяца брата
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал на 2 месяца брата
«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе и вышло в суд с ходатайством об его аресте. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро
Читайте также: В Дагестане начинается новое антикоррупционное расследование