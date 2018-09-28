Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж за Садальского
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Внучка Эммануила Виторгана нянчит его дочку
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Безумная суббота. 4 матча, которые вы не имеете права пропустить
Федун представил проект реформы российского футбола
Фигуристка из РФ поразила всех на турнире за рубежом
Смолов срочно отпрален в Рим: ему грозит операция
"Ничего не остается, кроме долгов": Депутату не хватает зарплаты
50-летний Пресняков плачет от поступка Подольской
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Осеннее подорожание авто: процесс начался
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
8Находка десятилетия
17:15 (мск), источник: Интерфакс

Журналист Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщает издание в пятницу.

Наверх
Источник: znak.com

Журналист выехала на встречу в Челябинск в среду днем.

«Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен», — поясняет издание.

По словам шеф-редактора сайта Аксаны Пановой, которые приводятся в сообщении, родные женщины и журналисты написали заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области.

«В полицию поступило заявление о безвестном исчезновении Крючковой. Оно зарегистрировано, устанавливается ее местонахождение», — сказали агентству «Интерфакc» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Минобороны России обвинили в фальсификации
Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату
ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
США нашли замену российскому двигателю РД-180 для своих ракет
Аврил Лавин впервые после тяжелой болезни выпустила клип
Первый глава РЖД рассказал о спецвагонах Ельцина и Путина
Спорт
Чемпионат мира вернется в Питер. Главное не звать 14 энхаэловцев Дома русские хоккеисты еще не выигрывали
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
А Ненависть к многодетным?! 386
Ваше Величество Светская жизнь - 6 247
Хатуль Мадан Друг моего друга, враг моего врага. 201
FishKa Посуточная аренда. 158
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь