Журналист Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск

Источник: znak.com

Журналист выехала на встречу в Челябинск в среду днем.

«Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен», — поясняет издание.

По словам шеф-редактора сайта Аксаны Пановой, которые приводятся в сообщении, родные женщины и журналисты написали заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области.