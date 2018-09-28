Журналист Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщает издание в пятницу.
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщает издание в пятницу.
Журналист выехала на встречу в Челябинск в среду днем.
«Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно:
По словам
«В полицию поступило заявление о безвестном исчезновении Крючковой. Оно зарегистрировано, устанавливается ее местонахождение», — сказали агентству «Интерфакc» в