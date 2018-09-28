Пчелиный рой захватил самолет в ЮАР (видео)

26 сентября в аэропорту имени Короля Шака в Дурбане произошло ЧП: там были отменены три регулярных рейса. А все из-за пчел, которые искали себе новый дом.

Практически перед вылетом сотрудники аэропорта заметили неладное: огромное количество насекомых набилось в один из двигателей самолета авиакомпании Mango Airlines.

Так как самостоятельно справиться с такой жужжащей армией они не смогли, то на помощь пришлось звать специалистов-пчеловодов из местной организации ABeeC Bee Removers.

Одним из них оказался пчеловод с 50-летним стажем Мелвин Доусон. По его подсчетам, в двигателе обосновались около 20 тысяч пчел, которые просто искали себе новый дом и сочли турбину лайнера вполне удобным местом.

Из-за особенностей расположения пчел Мелвину и его напарнику не удалось использовать стандартные для таких случаев дымари и лестницу. А потому, стоя на небольшой стремянке, мужчины самоотверженно выгоняли насекомых руками и пальмовыми ветками.

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К счастью, пчелы обустроились не слишком глубоко и, хоть с неохотой, но все же вылетели из турбины. Пчеловоды заманили их в специальные боксы и временно отправили к брату Доусона. Скоро насекомых перевезут на постоянное место жительства на территорию одной из местных ферм.