СМИ: Убитый в ЦАР Орхан Джемаль расследовал поставки оружия российским ЧВК

Источник: РИА "Новости"

Погибший в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российский журналист Орхан Джемаль с февраля 2018 года вел собственное расследование о возможных поставках оружия из Минобороны России действующим в республике частным военным компаниям. Об этом сообщает «Дождь», ссылаясь на один из источников Джемаля среди силовиков и близкого друга журналиста.

Журналист занимался расследованием параллельно с продюсированием фильма про деятельность ЧВК Вагнера для «Центра управления расследованиями» (ЦУР), утверждает собеседник издания в ЦУР.

По его словам, Джемаль помимо фильма «занимался чем-то своим» и не рассказывал об этом.

Близкий к ФСБ собеседник Орхана Джемаля рассказал «Дождю», что журналист связался с ним в феврале после сообщений СМИ о гибели в Сирии от нескольких десятков до нескольких сотен бойцов российской ЧВК Вагнера.

«Частью информации я поделился [с Джемалем] — потом, по мере поступления информации от его источников, он спрашивал у меня, насколько она достоверна и как ее оценивать. Я рассказал ему ровно столько, чтобы его не зачистили: объяснил, что стоит уже, наверное, остановиться. К сожалению, он меня не послушался», — рассказал источник, близкий к силовикам. Собеседник добавил, что не смог подтвердить или опровергнуть, что Минобороны России передает оружие непосредственно ЧВК, «потому что никаких подтверждающих эти факты документов» у него нет.

Собеседник добавил, что не смог подтвердить или опровергнуть, что Минобороны России передает оружие непосредственно ЧВК, «потому что никаких подтверждающих эти факты документов» у него нет.

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Орхан Джемаль также общался с источниками в Минобороны — он узнал у человека, который занимается в ведомстве логистикой, что якобы в дни командировки журналиста в ЦАР должна была произойти передача оружия от Минобороны действующей там российской ЧВК. Джемаль ехал в африканскую страну, чтобы зафиксировать момент передачи оружия на камеру, «чтобы было документальное подтверждение передачи от Министерства обороны конкретному чавэкашнику», рассказал близкий к силовикам источник. После убийства трех российских журналистов в ЦАР в военном ведомстве повысили уровень секретности по теме российского присутствия в Центральноафриканской Республике, утверждает пожелавший остаться неназванным офицер Минобороны.

«За несколько недель до гибели он [Джемаль] сказал, что его могут вот-вот арестовать», — утверждает друг Орхана Джемаля, журналист Надежда Кеворкова. «За несколько недель до поездки [в ЦАР] он [Джемаль] отказался от телефона: его прослушивали», — утверждает другой близкий друг погибшего журналиста.

Журналисты «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. 27 августа журналисты РИА ФАН (по сообщениям СМИ, издание связано с бизнесменом Евгением Пригожиным) опубликовали переписку продюсеров ЦУРа и погибших журналистов. Из сообщений следует, что их не встретил фиксер Мартин, а сама поездка не была качественно подготовлена.