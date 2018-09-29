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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Появилось видео с места крушения истребителя F-35B

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Видеозапись с предположительного места крушения новейшего истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина появилась в социальных сетях.

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Запись была опубликована в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, специализирующемся на авиационной тематике. Съемка велась с противоположного берега водоема, у которого произошел инцидент. Над землей поднимаются черные клубы дыма, в комментарии к видеозаписи утверждается, что сцена записана час спустя после катастрофы.

Ранее сообщалось, что примерно в 11.45 утра (18.45 мск) в пятницу во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего истребителя пятого поколения F-35B. Летчика спасло катапультирование, других пострадавших не было. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что это первая в истории самолета катастрофа.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в полтора триллиона долларов, это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, потратили на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет.

Стоимость постройки одного F-35 оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

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