В Южной Корее задержали российское судно

«По моей информации, [причиной задержания судна стали] отголоски санкций, введенных против нее. Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств», — сказал он.

По словам Осичанского, о ситуации поставлен в известность консул России в Пусане.

ТАСС не удалось получить оперативный комментарий представителей компании «Гудзон», а также консульства РФ в Пусане.

Ранее Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ «Судоходная компания «Гудзон» и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь».