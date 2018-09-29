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07:23 (мск), источник: ТАСС

В Южной Корее задержали российское судно

ТАСС, 29 сентября. Грузовое судно «Севастополь» компании «Гудзон» задержано в Южной Корее, причиной могли стать американские санкции против судовладельца. Об этом сообщил ТАСС в субботу инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский.

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«По моей информации, [причиной задержания судна стали] отголоски санкций, введенных против нее. Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств», — сказал он.

По словам Осичанского, о ситуации поставлен в известность консул России в Пусане.

ТАСС не удалось получить оперативный комментарий представителей компании «Гудзон», а также консульства РФ в Пусане.

Ранее Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ «Судоходная компания «Гудзон» и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь».

Предполагается, что ограничительные меры введены в связи с подозрениями в участии компаний в поставках топлива для КНДР.

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