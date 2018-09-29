Россельхознадзор вернул Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса

«Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в Приморский край из Китая 12 сентября,… было выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в два раза, что не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна», — говорится в сообщении.

Партию вернули в страну-экспортер.

По данным специалистов, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями. Пары кадмия и все его соединения токсичны. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств.