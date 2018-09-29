СМИ: Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО

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Как утверждает собеседник издания, в 2012 году Сергей Скрипаль в сопровождении агентов британской разведки Ми-6 ездил в Прагу и «проинформировал местные спецслужбы о российских шпионах». Летом 2016 года экс-полковник ГРУ предоставил Эстонии данные, которые помогли разоблачить трех российских разведчиков. Помимо этого Сергей Скрипаль, как заявил источник Focus, снабжал Национальный разведывательный центр Испании (CNI) информацией «о контактах российской мафии, действующей в Коста-дель-Соль, с влиятельными политиками и чиновниками в Москве».

Focus добавляет, что работа господина Скрипаля на западные службы могла быть поводом для его отравления. Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солбери. Их госпитализировали. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае.

Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В сентябре британская прокуратура предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову. Их Великобритания также считает сотрудниками ГРУ. Сами господа Петров и Боширов в интервью RT назвали себя предпринимателями «средней руки» и заверили, что никого не отравляли.