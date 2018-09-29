Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
С октября изменятся правила регистрации авто
Мать отказалась от первого рожденного в метро Петербурга ребенка
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Двухметровую акулу выловили в Енисее
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Туристка не знает, как черепаха оказалась в ее влагалище - СМИ
Российской базы в Севастополе не будет - Порошенко
Фигуристка из РФ поразила всех на турнире за рубежом
Смолов срочно отпрален в Рим: ему грозит операция
СМИ: бездарная балерина стала секс-символом 50-х и легендой кино
Распространенный недуг оказался причиной рака
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Осеннее подорожание авто: процесс начался
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
10:12 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Сергей Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль до 2017 года сотрудничал со спецслужбами Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании, сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на источник. По его словам, господин Скрипаль предоставлял четырем странам-участницам НАТО информацию о «действующих агентах российской военной разведки».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Как утверждает собеседник издания, в 2012 году Сергей Скрипаль в сопровождении агентов британской разведки Ми-6 ездил в Прагу и «проинформировал местные спецслужбы о российских шпионах». Летом 2016 года экс-полковник ГРУ предоставил Эстонии данные, которые помогли разоблачить трех российских разведчиков. Помимо этого Сергей Скрипаль, как заявил источник Focus, снабжал Национальный разведывательный центр Испании (CNI) информацией «о контактах российской мафии, действующей в Коста-дель-Соль, с влиятельными политиками и чиновниками в Москве».

Focus добавляет, что работа господина Скрипаля на западные службы могла быть поводом для его отравления. Напомним, в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солбери. Их госпитализировали. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае.

Читайте также
Business FM поговорила с выпускниками училища Чепиги, в том числе с тем, который есть на упомянутом в расследовании фото

Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В сентябре британская прокуратура предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову. Их Великобритания также считает сотрудниками ГРУ. Сами господа Петров и Боширов в интервью RT назвали себя предпринимателями «средней руки» и заверили, что никого не отравляли.

Bellingcat и The Insider заявили, что выяснили настоящее имя Руслана Боширова: мужчину якобы зовут Анатолий Чепига, ему 39 лет и он — полковник ГРУ и Герой России. Российский МИД назвал расследование изданий «вбросом».

Читайте также: В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте «дела Скрипалей»

В «деле Скрипаля» нашелся третий отравитель
Во время загрузки произошла ошибка.
28 сентября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Россия начала поставки С-300 в Сирию
Рестораны начнут подавать еду, напечатанную на 3D-принтере
У Елизаветы II обнаружили искусственную руку для приветствия
РПЦ не владеет церковным имуществом на Украине
Актрису пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах
Появилось видео с места крушения истребителя F-35B
Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки
Спорт
У Медведевой нет шансов против Загитовой? Олимпийская чемпионка победила на турнире в Германии с мировым рекордом
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
Назван самый свадебный город России
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Дети
Алла Пугачева показала редкое фото 6-летней красавицы-внучки Дочка Кристины Орбакайте очень повзрослела
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь