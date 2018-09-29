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13:43 (мск), источник: РИА Новости

В Донецке при взрыве на съезде компартии ранен кандидат на пост главы ДНР

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве на съезде компартии в Донецке кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов, сообщил журналистам член компартии ДНР Геннадий Фоменко.

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Ранее депутат народного совета Владислав Бердичевский сообщил о взрыве на съезде компартии ДНР в Донецке, пострадали три человека.

«В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов», — сказал Фоменко.

Руководитель коммунистической партии ДНР Борис Литвинов заявил журналистам, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в самопровозглашенной ДНР и против самой партии.

«Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю», — сказал журналистам Литвинов.

Игорь Хакимзянов в 2014 году был главой Минобороны ДНР. Он подал документы в ЦИК республики для участия в выборах 11 ноября на пост главы ДНР.

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