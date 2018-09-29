Daily Mail раскрыла метод Скрипаля по передаче MI6 секретных данных

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Издание опубликовало 28 сентября выдержки из работы журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урабана, которую он написал на основе бесед с экс-полковником ГРУ.

Утверждается, что Скрипаль в 90-х годах познакомился с агентом британской разведки по имени Ричард Бэгнелл, который и предложил россиянину работу на MI6.

По данным газеты, Скрипаль работал при российском посольстве в Испании и получал за каждую встречу с Бэгнеллом несколько тысяч долларов. Однако после возвращения в Москву в 1996 году разведчикам пришлось искать новую форму коммуникации.

Журналист отмечает, что Скрипаль дважды передавал британцам секретные данные при помощи книг, страницы которых исписывал невидимыми чернилами. Книги он передавал через жену, которая в 1997 и 1998 годах отдыхала в Аликанте и Малаге соответственно.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание.

По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола.

15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.