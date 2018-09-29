Самолет зацепился за стальной трос и завис над землей (видео)

Легкий спортивный самолет зацепился за стальной трос зиплайна в Южной Африке и повис вертикально на пропеллере.

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На борту были два человека — пилот Питер и его супруга Мэри, обоим около 60 лет. Они патрулировали территорию, высматривая браконьеров, которые охотятся на носорогов.

Самолет завис на высоте около ста метров. Полиция начала спасательную операцию. Планировалось, что находящихся в кабине людей спасут сверху с помощью полицейского вертолета, но затем участники операции отказались от этой идеи.

В итоге 51-летний спасатель и горный гид Роб Томас подобрался к самолету по тросу зиплайна, заставил потерпевших открыть дверь и привязал их страховочным канатом. Мужчину и женщину удалось спасти прежде, чем самолет обрушился. Они избежали травм, но до сих пор переживают шок.