Почти 300 человек отравились алкоголем в Иране, по меньшей мере 24 умерли

По данным агентства, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, слова которого приводит агентство.

Руководитель скорой помощи отметил, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.