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21:01 (мск), источник: Российская газета

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 420 человек

Об этом проинформировал портал Kompas со ссылкой на главу Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Ранее сообщалось о 384 погибших.

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Источник: Reuters

По словам чиновника, до сих пор не подсчитано количество пострадавших в округах Донгала и Мамую. Жители боятся спать в помещении в ожидании новых подземных толчков. Семьи оплакивают своих родственников. Неясна судьба участников фестиваля в Палу, в котором приняли участие сотни людей.

Напомним, в пятницу побережье острова Сулавеси подверглось землетрясению силой 7,5 балла по шкале Рихтера. Затем на прибрежные города обрушилось цунами с высотой волн до шести метров, передает телеканал CBS News.

Россиян среди жертв нет, сообщили в посольстве РФ в Джакарте.

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