Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 420 человек
Об этом проинформировал портал Kompas со ссылкой на главу Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Ранее сообщалось о 384 погибших.
Об этом проинформировал портал Kompas со ссылкой на главу Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. Ранее сообщалось о 384 погибших.
По словам чиновника, до сих пор не подсчитано количество пострадавших в округах Донгала и Мамую. Жители боятся спать в помещении в ожидании новых подземных толчков. Семьи оплакивают своих родственников. Неясна судьба участников фестиваля в Палу, в котором приняли участие сотни людей.
Напомним, в пятницу побережье острова Сулавеси подверглось землетрясению силой 7,5 балла по шкале Рихтера. Затем на прибрежные города обрушилось цунами с высотой волн до шести метров, передает телеканал CBS News.
Россиян среди жертв нет, сообщили в посольстве РФ в Джакарте.