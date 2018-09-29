Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 420 человек

По словам чиновника, до сих пор не подсчитано количество пострадавших в округах Донгала и Мамую. Жители боятся спать в помещении в ожидании новых подземных толчков. Семьи оплакивают своих родственников. Неясна судьба участников фестиваля в Палу, в котором приняли участие сотни людей.