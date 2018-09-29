В Барселоне толпа разукрасила полицейских
Стражи порядка вышли на шествие в поддержку действий полиции во время проведения «референдума о признании независимости Каталонии».
Стражи порядка вышли на шествие в поддержку действий полиции во время проведения «референдума о признании независимости Каталонии».
В Барселоне толпа забросала разноцветными красками полицейских, вышедших на парад. Эти кадры показал испанский телеканал «24 часа». Шествие силовиков проходило в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии.
По данным медиков, 19-ти из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести. На месте событий побывал журналист из Барселоны Дмитрий Кожурин:
«Порядка 300−400 тысяч испанских полицейских из гвардии “Урбана”, то есть из национальной полиции, прибыли на этих выходных специально в каталонскую столицу, чтобы устроить шествие. Посвящено оно было непосредственно событиям предыдущего года, когда проходил незаконный референдум о независимости региона, и,
Стражи правопорядка повели себя не очень адекватно. Было несколько случаев насилия против протестующих. Некоторых вытаскивали из толпы. Несколько людей, как я видел, били дубинками.
Так называемый «референдум о независимости Каталонии», в котором участвовало 43% населения, и большинство были за отделение от Испании, состоялся 1 октября 2017 года. Полиция тогда пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным и ввели в автономии прямое правление, отстранив местные власти. В отношении бывшего руководства возбудили уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже.