Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сложилась судьба самого умного ребенка в истории человечества
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Владимир Пресняков в образе Дарта Вейдера «сразился» с сыном на мечах
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
«Сошел с ума от любви»: актер о жене, которая младше на 23 года
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Травма и операция: черная полоса Смолова
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ
Вслед за Светлаковым: почему с ТНТ ушли сценаристы Comedy Club
Главы Германии, США, Турции поспорили из-за России
СМИ: бездарная балерина стала секс-символом 50-х и легендой кино
Распространенный недуг оказался причиной рака
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
12Торжества в честь 70-летия КНДР
21:36 (мск), источник: BFM.ru

В Барселоне толпа разукрасила полицейских

Стражи порядка вышли на шествие в поддержку действий полиции во время проведения «референдума о признании независимости Каталонии».

Наверх

В Барселоне толпа забросала разноцветными красками полицейских, вышедших на парад. Эти кадры показал испанский телеканал «24 часа». Шествие силовиков проходило в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии.

В результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранителями, полиция задержала шесть человек, 24 человека пострадали.

По данным медиков, 19-ти из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести. На месте событий побывал журналист из Барселоны Дмитрий Кожурин:

«Порядка 300−400 тысяч испанских полицейских из гвардии “Урбана”, то есть из национальной полиции, прибыли на этих выходных специально в каталонскую столицу, чтобы устроить шествие. Посвящено оно было непосредственно событиям предыдущего года, когда проходил незаконный референдум о независимости региона, и, во-вторых, конечно же, потребовать себе повышения зарплат на этом фоне. Акция, безусловно, была провокационная. Тогда полицейские вышли на свой парад. Тысячи сторонников независимости региона встретили их. Они закидали полицейских индийскими яркими красками. И полицейские машины, и сами стражи правопорядка выглядели скорее как на маскараде».

Стражи правопорядка повели себя не очень адекватно. Было несколько случаев насилия против протестующих. Некоторых вытаскивали из толпы. Несколько людей, как я видел, били дубинками.
Дмитрий Кожурин:
журналист из Барселоны

Так называемый «референдум о независимости Каталонии», в котором участвовало 43% населения, и большинство были за отделение от Испании, состоялся 1 октября 2017 года. Полиция тогда пыталась не допустить голосования, действуя жесткими методами. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным и ввели в автономии прямое правление, отстранив местные власти. В отношении бывшего руководства возбудили уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже.

На себя не похож: что случилось с Медведевым за время отсутствия
Минфин дал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 400 человек
Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск
Самолет зацепился за стальной трос и завис над землей (видео)
В Донецке при взрыве на съезде ранен кандидат на пост главы ДНР
Заместитель губернатора Воронежской области получил 23 оклада
Появилось фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой
Спорт
«Часть моей работы»: Роналду ответил на обвинения в насилии Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опротестует заявление немецкого издания об изнасиловании американки Кэтрин Майорги
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Дети
Дочь Ани Лорак растет настоящей артисткой 7-летняя София трогательно поздравила маму с днем рождения
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь