В Барселоне толпа разукрасила полицейских

В Барселоне толпа забросала разноцветными красками полицейских, вышедших на парад. Эти кадры показал испанский телеканал «24 часа». Шествие силовиков проходило в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии.

В результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранителями, полиция задержала шесть человек, 24 человека пострадали.

По данным медиков, 19-ти из них помощь была оказана на месте. Состояние одного человека оценивается как средней тяжести. На месте событий побывал журналист из Барселоны Дмитрий Кожурин:

«Порядка 300−400 тысяч испанских полицейских из гвардии “Урбана”, то есть из национальной полиции, прибыли на этих выходных специально в каталонскую столицу, чтобы устроить шествие. Посвящено оно было непосредственно событиям предыдущего года, когда проходил незаконный референдум о независимости региона, и, во-вторых, конечно же, потребовать себе повышения зарплат на этом фоне. Акция, безусловно, была провокационная. Тогда полицейские вышли на свой парад. Тысячи сторонников независимости региона встретили их. Они закидали полицейских индийскими яркими красками. И полицейские машины, и сами стражи правопорядка выглядели скорее как на маскараде».

Стражи правопорядка повели себя не очень адекватно. Было несколько случаев насилия против протестующих. Некоторых вытаскивали из толпы. Несколько людей, как я видел, били дубинками. Дмитрий Кожурин: журналист из Барселоны