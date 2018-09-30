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04:56 (мск), источник: Известия

Выявлен первый в мире случай заражения человека крысиным гепатитом

Ученые Гонконгского университета диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека.

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Источник: Reuters

Как сообщает South China Morning Post, зараженным оказался 56-летний мужчина, перенесший трансплантацию печени. Его анализы показали аномальные функции органа без причины.

Ученые предполагают, что мужчина мог заразиться вирусом после употребления пищи, в которую попал помет крыс. Пострадавший получил антивирусное лечение, сейчас его состояние стабильно.

Чаще всего вирусом гепатита Е заражаются через пресную воду в странах Восточной и Южной Азии.

Серия заболеваний вирусным гепатитом А ранее была зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге.

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