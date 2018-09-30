Выявлен первый в мире случай заражения человека крысиным гепатитом
Ученые Гонконгского университета диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека.
Ученые Гонконгского университета диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека.
Как сообщает South China Morning Post, зараженным оказался 56-летний мужчина, перенесший трансплантацию печени. Его анализы показали аномальные функции органа без причины.
Ученые предполагают, что мужчина мог заразиться вирусом после употребления пищи, в которую попал помет крыс. Пострадавший получил антивирусное лечение, сейчас его состояние стабильно.
Чаще всего вирусом гепатита Е заражаются через пресную воду в странах Восточной и Южной Азии.
Серия заболеваний вирусным гепатитом А ранее была зафиксирована среди рабочих автомобильных заводов Nissan и Toyota в