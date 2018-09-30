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08:13 (мск), источник: РИА Новости

Американский блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался на 85 году жизни, сообщается на официальном сайте музыканта.

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Как сообщает его жена, Раш скончался в субботу, 29 сентября, из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году. Семья Раша попросила соблюдать политику конфиденциальности, отметив, что подробности сообщит позднее.

Как пишет издание Rolling Stone, его первая запись «Я не могу тебя бросить, детка» (I Can`t Quit You Baby), сделанная в 1956 году, достигла шестой строчки чарта «ритмы энд блюз» издания Billboard и привела его к международному признанию.

Особенностью игры Раша было то, что он, левша, играл на «правой гитаре» и это влияло на звук.

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