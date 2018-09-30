Американский блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался на 85 году жизни, сообщается на официальном сайте музыканта.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался на 85 году жизни, сообщается на официальном сайте музыканта.
Как сообщает его жена, Раш скончался в субботу, 29 сентября,
Как пишет издание Rolling Stone, его первая запись «Я не могу тебя бросить, детка» (I Can`t Quit You Baby), сделанная в 1956 году, достигла шестой строчки чарта «ритмы энд блюз» издания Billboard и привела его к международному признанию.
Особенностью игры Раша было то, что он, левша, играл на «правой гитаре» и это влияло на звук.