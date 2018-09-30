Опубликовано видео момента гибели Захарченко

Источник: AP 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал «Россия 1» опубликовал видеозапись последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jy-mqcj5_wo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как кортеж Захарченко подъезжает кафе «Сепар». Один из сотрудников службы охраны отправился осмотреть зал, после чего глава республики вместе с телохранителем зашли в заведение. Через несколько секунд раздался взрыв.

По данным телеканала, во время посещения «Сепара» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».

Убийство Захарченко

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Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар». По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.

Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.

Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.