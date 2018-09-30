Опубликовано видео момента гибели Захарченко
На кадрах видно, как глава ДНР заходит в кафе «Сепар» в центре Донецка, и через несколько секунд раздается взрыв.
На кадрах видно, как глава ДНР заходит в кафе «Сепар» в центре Донецка, и через несколько секунд раздается взрыв.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал «Россия 1» опубликовал видеозапись последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко.
На кадрах видно, как кортеж Захарченко подъезжает кафе «Сепар». Один из сотрудников службы охраны отправился осмотреть зал, после чего глава республики вместе с телохранителем зашли в заведение. Через несколько секунд раздался взрыв.
По данным телеканала, во время посещения «Сепара» Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка «Стол заминирован».
Убийство Захарченко
Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар». По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.
Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен
Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.
По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.
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