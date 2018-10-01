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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионер МВД отделался штрафом за избиение полицейского в Саратове

САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Волжский районный суд Саратова приговорил 47-летнего пенсионера МВД к штрафу по обвинению в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции, когда тот пытался доставить его в отдел для привлечения к административной ответственности за нахождение пьяным в общественном месте, сообщила в понедельник Южная транспортная прокуратура.

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Суд установил, что 5 июня двое сотрудников Приволжского линейного управления МВД России на транспорте в районе Набережной Космонавтов в центре Саратова заметили лежащего на земле мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения и попросили его пройти в отдел полиции для составления административного протокола по статье КоАП РФ «Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».

По данным прокуратуры, подсудимый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, стал публично оскорблять сотрудников полиции, а когда его доставили в дежурную часть, схватил одного из них за форменную одежду, порвал ее и нанес стражу порядка не менее трех ударов ногой.

«Вину в содеянном мужчина признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Саратовской транспортной прокуратуры назначил мужчине наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что суд признал 47-летнего пенсионера органов внутренних дел виновным по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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