Украинского экс-депутата задержали в Москве по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

«Рудьковский был задержан в пятницу на Новой Басманной улице в центре столицы», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2017 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение о нападении на учреждение, пользующееся международной защитой (ст. 360 УК РФ).