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22:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Землетрясение в Индонезии: диспетчера, спасшего лайнер ценой жизни, прославляют как героя

Власти и жители Индонезии, а также пользователи соцсетей по всему миру воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге. Он пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.

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Источник: Reuters

В минувшую пятницу молодой авиадиспетчер руководил взлетом пассажирского самолета в аэропорту Палу на острове Сулавеси в тот момент, когда началось сильное землетрясение, но отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не оторвался от земли.

После того как самолет оказался в воздухе, диспетчеру не оставалось ничего другого, как выпрыгнуть из окна башни, так как другие пути наружу уже были недоступны. Он скончался по пути в больницу от множественных травм.

«Агунг был предан своей профессии до самого конца и не покинул командно-диспетчерский пункт, пока самолет не оторвался от земли», — говорится в заявлении главного управления гражданской авиации Индонезии.

Источник: Reuters

«Спас от смерти сотни человек»

В пятницу Антониус Гунаван Агунг контролировал взлет рейса авиакомпании Batik Air, когда начались подземные толчки.

Его коллеги, не занятые в тот момент управлением воздушным движением, эвакуировались из четырехэтажной башни, в то время как он остался на связи с экипажем.

Отрыв лайнера от земли совпал с особо сильным толчком, в результате которого начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра.

Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.

По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера, скорее всего, спас от гибели сотни пассажиров.

В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени. Его коллеги также предоставили прессе фотографии, на которых военные перевозят тело Антониуса Гунавана Агунга для захоронения.

Соцсети активно обсуждают поступок молодого человека, пользователи называют его героем.

«Хорошего полета. Берегите себя», — сказано на картинке. А пользователь написал следующее: «Мое сердце болит. Спасибо, Антониус Гунаван Агунг. Спасибо».

«Героический поступок. Хорошего полета на небеса, Агунг. Покойся с миром» — пишет другой пользователь.

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Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним опустошительного цунами стали, по последним данным, 832 человека, однако ожидается, что это число будет расти. Спасатели пока не добрались в самые отдаленные районы бедствия.

Большинство жертв зафиксировано на острове Палу. Сообщается также, что сотни человек могут находиться под завалами отеля и торгового центра в столице острова. Спасатели ждут прибытия на остров специальной техники.

Многие были смыты волной цунами: на пляжах острова люди готовились к проведению традиционного фестиваля.

По словам вице-президента Индонезии Юсуфа Калла, число жертв стихии может исчисляться тысячами. По оценкам Красного Креста, в разной степени пострадали более 1,6 миллиона человек.

Власти страны заявили, что вынуждены начать хоронить погибших в общих могилах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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