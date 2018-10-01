Землетрясение в Индонезии: диспетчера, спасшего лайнер ценой жизни, прославляют как героя
Власти и жители Индонезии, а также пользователи соцсетей по всему миру воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге. Он пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.
В минувшую пятницу молодой авиадиспетчер руководил взлетом пассажирского самолета в аэропорту Палу на острове Сулавеси в тот момент, когда началось сильное землетрясение, но отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не оторвался от земли.
После того как самолет оказался в воздухе, диспетчеру не оставалось ничего другого, как выпрыгнуть из окна башни, так как другие пути наружу уже были недоступны. Он скончался по пути в больницу от множественных травм.
«Агунг был предан своей профессии до самого конца и не покинул командно-диспетчерский пункт, пока самолет не оторвался от земли», — говорится в заявлении главного управления гражданской авиации Индонезии.
Источник:Reuters
«Спас от смерти сотни человек»
В пятницу Антониус Гунаван Агунг контролировал взлет рейса авиакомпании Batik Air, когда начались подземные толчки.
Его коллеги, не занятые в тот момент управлением воздушным движением, эвакуировались из четырехэтажной башни, в то время как он остался на связи с экипажем.
Отрыв лайнера от земли совпал с особо сильным толчком, в результате которого начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра.
Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.
По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера, скорее всего, спас от гибели сотни пассажиров.
В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени. Его коллеги также предоставили прессе фотографии, на которых военные перевозят тело Антониуса Гунавана Агунга для захоронения.
Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним опустошительного цунами стали, по последним данным, 832 человека, однако ожидается, что это число будет расти. Спасатели пока не добрались в самые отдаленные районы бедствия.
Большинство жертв зафиксировано на острове Палу. Сообщается также, что сотни человек могут находиться под завалами отеля и торгового центра в столице острова. Спасатели ждут прибытия на остров специальной техники.
Многие были смыты волной цунами: на пляжах острова люди готовились к проведению традиционного фестиваля.
По словам вице-президента Индонезии Юсуфа Калла, число жертв стихии может исчисляться тысячами. По оценкам Красного Креста, в разной степени пострадали более 1,6 миллиона человек.
Власти страны заявили, что вынуждены начать хоронить погибших в общих могилах.
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