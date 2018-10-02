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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Вертолет, упавший в реку в Иркутской области, подняли на берег

ИРКУТСК, 2 окт — РИА Новости. Водолазы подняли со дна реки Витим в Иркутской области вертолет, упавший в реку в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.

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Ранее сообщалось, что 1 октября 2018 года в Бодайбинском районе Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44. На борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Авиатехника принадлежит местной золотодобывающей артели. Тела пилота и пассажира подняты.

«Вертолет поднят на берег. Спасательная операция завершена. Теперь к работе приступают следователи», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего для проведения поисковых работ привлекались 41 человек и 12 единиц техники.

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