Вертолет, упавший в реку в Иркутской области, подняли на берег

Ранее сообщалось, что 1 октября 2018 года в Бодайбинском районе Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44. На борту находились пилот и пассажир, вертолет задел линию электропередачи и упал в воду. Авиатехника принадлежит местной золотодобывающей артели. Тела пилота и пассажира подняты.

«Вертолет поднят на берег. Спасательная операция завершена. Теперь к работе приступают следователи», — сказал собеседник агентства.