Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

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Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что выйдя из комы тот отказывался верить, что к покушению на убийство его и его дочери имеет отношение Кремль.

Бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины. Как отмечает автор, в купленном MI6 для него доме он часто проводил вечера за просмотром «Первого канала».

Книга не дает ответа на вопрос, почему российские спецслужбы (по версии британского следствия) пытались убить Скрипая.

Бывший военный сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Он также несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Кроме того, он, вероятно, имел контакты с разведками Эстонии и Чехии. Поездки в Таллин в 2016 году и в Прагу в 2012 году были санкционированы британской службой внешней разведки MI6.

Скрипаль, вероятно, был завербован Британией, когда работал в Мадриде в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в российском посольстве.