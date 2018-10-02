Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британия отправит в Арктику 800 военных, чтобы "остановить" РФ
С октября изменятся правила регистрации авто
Фото Полины Гагариной с дочкой смутило поклонников артистки
Какие нововведения ожидают россиян с 1 октября
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Как Польша снова рискнула ввязаться в конфликт с РФ
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере
От Безруковой до Бузовой: все звезды на премии телеканала
Калека или смерть: Маховиков о сложном выборе от врачей
Не обняла: Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Стало известно о преднамеренном создании дырки в «Союзе»
Как изменят тарифы в квартирах с электроплитами
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Как создать атмосферу прованса у себя дома
Фоторепортажи
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
17Идем на «Восток»
10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок» вместе с дочерью в марте, не поверил в причастность Москвы отравлению. Об этом в своей книге «Дело Скрипаля» написал журналист «Би-би-си» Марк Урбан, передает The Guardian.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Общавшийся со Скрипалем лично репортер пишет, что выйдя из комы тот отказывался верить, что к покушению на убийство его и его дочери имеет отношение Кремль.

Бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, пишет Урбан. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины. Как отмечает автор, в купленном MI6 для него доме он часто проводил вечера за просмотром «Первого канала».

Новость
Ответит за стрихнин: модель из России засудят за инцидент в Солсбери

Книга не дает ответа на вопрос, почему российские спецслужбы (по версии британского следствия) пытались убить Скрипая.

Бывший военный сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Он также несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Кроме того, он, вероятно, имел контакты с разведками Эстонии и Чехии. Поездки в Таллин в 2016 году и в Прагу в 2012 году были санкционированы британской службой внешней разведки MI6.

Скрипаль, вероятно, был завербован Британией, когда работал в Мадриде в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в российском посольстве.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Следите за развитием темы«Дело Скрипалей»
 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
В России могут ввести норму энергопотребления
Рогозин: Маск пытается выдавить РФ с рынка космических запусков
Зачем пенсионерам кредиты
Следователь арестован за растрату в деле Спецстроя
Землетрясение в Индонезии: диспетчер спас лайнер ценой жизни
Российская легкоатлетка три года использовала паспорт украинки
Минфину предложили повысить стоимость пива в рознице
Спорт
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом» Это будет первый футбольный матч на арене «Лужники» после финала чемпионата мира
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере Артист представил анимационный фильм «Пришельцы в доме», где озвучил сразу трех персонажей
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Где на самом деле покупают жилье в Москве
Горячие темы на «Детях»
Вингардиум Левиоса По многочисленным просьбам, тема про жилье в Дании.))) 693
Василиса Микулишна Выбор с последствиями 321
Ваше Величество Светская жизнь - 7 241
не люби мне мозги! Как помочь ребенку? Страхи 202
Леди
18 пар босоножек с мехом на осень Туфли и босоножки с настоящим и искусственным мехом заполняют улицы. Решишься ли ты на такое в России?
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь