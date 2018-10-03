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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Сергей Скрипаль, по словам автора книги, остался русским националистом»

Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне — о новых сведениях об экс-полковнике ГРУ.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сергей Скрипаль сначала не поверил в причастность России к своему отравлению, об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист BBC Марк Урбан, сообщает газета The Guardian. При этом, автор книги отмечает — несмотря на то, что Скрипаль передавал информацию британским спецслужбам, он сохранил пророссийские взгляды, например, поддержал присоединение Крыма к России, а дома часто смотрел «Первый канал». Собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский рассказал подробности ведущей Наталье Ждановой.

— Что еще известно об этой книге? Какие факты в ней изложены?

— Встречи Марка Урбана с Сергеем Скрипалем происходили летом 2017 года. И встреч этих было несколько, как я понимаю. Довольно много материала Урбаном было собрано. Книга выйдет в ближайшее время, и тогда мы узнаем больше. А пока газеты, сначала Daily Mail, а теперь и Guardian, публикуют небольшие отрывки с какими-то комментариями.

— То есть до отравления журналист с ним общался?

— Да, только до отравления.

— А после того как Скрипаль вышел из комы, никакого общения не было?

— Я внимательно прочитал абсолютно все, что пока опубликовано, и из этого следует, что Марк Урбан после отравления с ним ни разу не общался ни прямо, ни косвенно, ни по телефону, ни лично.

Хотя вот откуда-то появилось в публикации газеты Guardian сообщение о том, что Сергей Скрипаль «поначалу» — «initially» — отказывался верить в то, что именно Кремль стоит за попыткой его отравить. А в подзаголовке статьи сказано — «постепенно осознал» — и использовано слово «gradually». Выходит, все-таки, видимо, именно Кремль он должен винить за то, что с ним случилось.

— То есть это получается, что все-таки некое общение было после отравления?

— Вполне вероятно, что Марк Урбан мог получить эту информацию от других людей, скажем, от сотрудников спецслужб, которые общались с Сергеем Скрипалем после отравления. Пока этот момент остается неясным. Возможно, дело в том, что Марк Урбан до выхода книги имеет право накладывать «вето» на то, что пока публикуется. Может быть, он специально стремится к тому, чтобы книга произвела наибольший эффект, и оставляет какие-то вещи за кадром.

По крайней мере, я повторю еще раз, совершенно очевидно высказана эта мысль о том, что он сначала отказывался в это верить, потом постепенно все-таки поверил, но никакой ссылки на то, откуда взялась эта информация, нет, ведь книга основана на встречах до отравления.

— Какие еще детали сейчас публикуют СМИ? Что известно о тех встречах, которые происходили в 2017 году? Что сообщается о личности Сергея Скрипаля?

— Известно, и это уже было в первой же публикации Daily Mail, что он был коммунистом: мама — партийный работник достаточно высокого уровня, папа — профессиональный успешный военный ракетчик. Сам Сергей всегда мечтал о военной карьере и сделал ее. Когда начались реформы Горбачева, он очень отрицательно их воспринял, настолько, что не захотел служить продолжать в армии, в частности, в Главном разведуправлении Генштаба, и просил его уволить. Еле-еле его уговорили этого не делать.

То есть господин Скрипаль — отнюдь не либерал, отнюдь не демократ, ничего прозападного в нем тоже не было.

Как сообщалось в первой публикации Daily Mail со ссылкой на того же Марка Урбана, он признавался в том, что в Афганистане при выполнении всевозможных спецзаданий убивал людей, подозревавшихся в том, что они работают на Центральное разведуправление США. Уже возникли предположения, что по этой причине Скрипаль, когда ему понадобились деньги, категорически не хотел связываться с американцами, а только с британцами.

Что еще интересно — Марк Урбан был изумлен тем, что человек, живущий в доме, купленном ему британской разведкой, смотрит в основном российский «Первый канал» и полностью поддерживает то, что он там видит, в том числе украинскую политику Владимира Путина, присоединение Крыма, и отказывается верить западной информации на этот счет. То есть остался, как охарактеризовал его сам Урбан, настоящим русским националистом.

Кроме того, газета Daily Mail опубликовала еще большой кусок, посвященный тому, как Сергей Скрипаль выживал сначала в тюрьме «Лефортово», потом в лагере. Как сообщается, это было сложно, но благодаря тому, что он — бывший десантник — был физически силен и нашел в колонии своих «коллег» по роду войск, то вместе они стали грозой этой колонии. В общем-то, уголовники боялись их задевать.

Книга Урбана должна выйти в самое ближайшее время, так что скоро много станет понятнее.

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Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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