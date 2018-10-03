«Сергей Скрипаль, по словам автора книги, остался русским националистом»
Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне — о новых сведениях об
Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне — о новых сведениях об
Сергей Скрипаль сначала не поверил в причастность России к своему отравлению, об этом в книге «Дело Скрипаля» написал журналист BBC Марк Урбан, сообщает газета The Guardian. При этом, автор книги отмечает — несмотря на то, что Скрипаль передавал информацию британским спецслужбам, он сохранил пророссийские взгляды, например, поддержал присоединение Крыма к России, а дома часто смотрел «Первый канал». Собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский рассказал подробности ведущей Наталье Ждановой.
— Что еще известно об этой книге? Какие факты в ней изложены?
— Встречи Марка Урбана с Сергеем Скрипалем происходили летом 2017 года. И встреч этих было несколько, как я понимаю. Довольно много материала Урбаном было собрано. Книга выйдет в ближайшее время, и тогда мы узнаем больше. А пока газеты, сначала Daily Mail, а теперь и Guardian, публикуют небольшие отрывки с
— То есть до отравления журналист с ним общался?
— Да, только до отравления.
— А после того как Скрипаль вышел из комы, никакого общения не было?
— Я внимательно прочитал абсолютно все, что пока опубликовано, и из этого следует, что Марк Урбан после отравления с ним ни разу не общался ни прямо, ни косвенно, ни по телефону, ни лично.
Хотя вот
откуда-топоявилось в публикации газеты Guardian сообщение о том, что Сергей Скрипаль «поначалу» — «initially» — отказывался верить в то, что именно Кремль стоит за попыткой его отравить. А в подзаголовке статьи сказано — «постепенно осознал» — и использовано слово «gradually». Выходит, все-таки,видимо, именно Кремль он должен винить за то, что с ним случилось.
— То есть это получается, что
— Вполне вероятно, что Марк Урбан мог получить эту информацию от других людей, скажем, от сотрудников спецслужб, которые общались с Сергеем Скрипалем после отравления. Пока этот момент остается неясным. Возможно, дело в том, что Марк Урбан до выхода книги имеет право накладывать «вето» на то, что пока публикуется. Может быть, он специально стремится к тому, чтобы книга произвела наибольший эффект, и оставляет
По крайней мере, я повторю еще раз, совершенно очевидно высказана эта мысль о том, что он сначала отказывался в это верить, потом постепенно
все-такиповерил, но никакой ссылки на то, откуда взялась эта информация, нет, ведь книга основана на встречах до отравления.
— Какие еще детали сейчас публикуют СМИ? Что известно о тех встречах, которые происходили в 2017 году? Что сообщается о личности Сергея Скрипаля?
— Известно, и это уже было в первой же публикации Daily Mail, что он был коммунистом: мама — партийный работник достаточно высокого уровня, папа — профессиональный успешный военный ракетчик. Сам Сергей всегда мечтал о военной карьере и сделал ее. Когда начались реформы Горбачева, он очень отрицательно их воспринял, настолько, что не захотел служить продолжать в армии, в частности, в Главном разведуправлении Генштаба, и просил его уволить.
То есть господин Скрипаль — отнюдь не либерал, отнюдь не демократ, ничего прозападного в нем тоже не было.
Как сообщалось в первой публикации Daily Mail со ссылкой на того же Марка Урбана, он признавался в том, что в Афганистане при выполнении всевозможных спецзаданий убивал людей, подозревавшихся в том, что они работают на Центральное разведуправление США. Уже возникли предположения, что по этой причине Скрипаль, когда ему понадобились деньги, категорически не хотел связываться с американцами, а только с британцами.
Кроме того, газета Daily Mail опубликовала еще большой кусок, посвященный тому, как Сергей Скрипаль выживал сначала в тюрьме «Лефортово», потом в лагере. Как сообщается, это было сложно, но благодаря тому, что он — бывший десантник — был физически силен и нашел в колонии своих «коллег» по роду войск, то вместе они стали грозой этой колонии. В
Книга Урбана должна выйти в самое ближайшее время, так что скоро много станет понятнее.