Сергей Скрипаль передавал британской разведке данные о коррупции в ФСБ

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль передавал британской разведке MI6 сведения о действовавшей в 1990-е годы в ФСБ коррупционной схеме. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу журналиста Би-би-си Марка Урбана «Дело Скрипаля. Жизнь на грани смерти российского шпиона». Она еще не поступила в продажу, однако обнародованы некоторые отрывки текста. В книге нет ответа на вопрос, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, но содержится подробный рассказ о жизни и работе двойного шпиона.

Сергей Скрипаль рассказал журналисту Би-би-си Марку Урбану, что информация о неких коррупционных схемах в российских спецслужбах была засекречена, а тех, кто узнавал подробности отмывания денег, устраняли. Так, по данным экс-сотрудника ГРУ, в 2004 году в госпитале нашли мертвым офицера ВМФ, который работал в военной разведке. Несколько пальцев на его руке были отрезаны. Это случилось вскоре после допроса мужчины, которого ранее поймали при передаче информации западным спецслужбам. Сергей Скрипаль считает, что его коллегу, вероятно, задушили. Официальной причиной смерти назвали самоубийство. Об этом со ссылкой на книгу «Дело Скрипаля. Жизнь российского шпиона на грани смерти» 1 октября рассказало издание The New York Times.

В материале отмечается, что Сергей Скрипаль передавал британской разведке MI6 информацию об офицерах, которые осуществляли различные закупки по завышенным ценам и вносили в бюджет фиктивные статьи расходов. Полученную прибыль якобы распределяли между их начальством. Уточняется, что именно эти данные Великобритания использовала, чтобы помочь испанской разведке завербовать впоследствии умершего сотрудника ВМФ.

Как утверждает автор книги журналист Би-би-си Марк Урбан, его работа основана на прошлогоднем интервью с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, которого вместе с дочерью Юлией 4 марта отравили в британском городе Солсбери. Напомним, Лондон обвиняет в случившемся Москву, российские власти отвергают причастность к покушению.

Книга журналиста Би-би-си на английском языке еще не поступила в продажу, однако отрывки из нее обсуждаются уже несколько дней. Ранее о содержании книги рассказывало британское издание The Times.

Из этого материала следует, что британская разведка завербовала Сергея Скрипаля в 1996 году.

Тогда он работал в Испании секретарем посольства РФ по научно-техническому сотрудничеству и его командировка подходила к концу. Работать на MI6 сотруднику ГРУ предложил мужчина, назвавший себя нефтепромышленником Ричардом Бэгналлом. Газета отмечает, что имя, конечно, вымышленное.

Собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне — о новых сведениях об экс-полковнике ГРУ: Известно, и это уже было в первой же публикации Daily Mail, что он был коммунистом: мама — партийный работник достаточно высокого уровня, папа — профессиональный успешный военный ракетчик. Сам Сергей всегда мечтал о военной карьере и сделал ее. Когда начались реформы Горбачева, он очень отрицательно их воспринял, настолько, что не захотел служить продолжать в армии, в частности, в Главном разведуправлении Генштаба, и просил его уволить. Еле-еле его уговорили этого не делать…

Сергей Скрипаль согласился предоставлять информацию в обмен на деньги и британский паспорт. Свое решение он обосновал тем, что еще до отъезда в Мадрид пытался уйти из ГРУ, поскольку разочаровался в военной разведке и считал, что российские лидеры Михаил Горбачев и Борис Ельцин предали его после распада СССР. Вскоре Сергей Скрипаль вернулся в Москву, где получил должность руководителя управления кадрами ГРУ и под псевдонимом «Немедленный» начал передавать информацию в Лондон.

Необходимые сведения разведчик писал невидимыми чернилами в книгах русских писателей, которые потом в качестве подарков отправлял через жену и дочь сотрудникам MI6.

Первый презент от Сергея Скрипаля его родственники отвезли в Аликанте в 1997 году. Второй — в 1998 году в Малагу.

В 1999 году мужчина оставил работу в ГРУ, в 2004 году его арестовали в России, в 2006-м приговорили к 13 годам лишения свободы. При этом следствие утверждало, что его завербовали в 1995 году, а не в 1996-м и сделал это британец Пабло Миллер, представлявшийся Антонио Алваресом де Идальго. В 2010-м шпиона наряду с несколькими другими разведчиками обменяли на раскрытых в США российских агентов. Сергей Скрипаль поселился в Британии и задолго до отравления высказывал Марку Урбану опасения насчет того, что книга может привлечь к нему повышенное внимание. «Это из-за Путина, — объяснял экс-сотрудник ГРУ журналисту Би-би-си. — Понимаете, мы боимся Путина».

При этом, придя в сознание, Сергей Скрипаль отказывался верить в то, что его пытались убить российские спецслужбы, делает вывод издание The Guardian на основе другого отрывка из книги.

Новость Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

В нем рассказывается, что после переезда в Великобританию экс-сотрудник ГРУ «проводил большую часть дня за просмотром российского “Первого канала”» и разделял «позицию Кремля по многим вопросам». В частности, поддерживал вхождение Крыма в состав РФ и не верил, что российские войска присутствовали на востоке Украины.

Автор книги о Сергее Скрипале предполагает: отравление экс-сотрудника ГРУ в Солсбери связано именно с его обменом на российских агентов в США. Последних выдал сотрудничавший с ЦРУ полковник Александр Потеев. NYT пишет, что президент РФ Владимир Путин был рассержен, узнав о предательстве, в связи с этим изначально в Кремле планировали отомстить именно Александру Потееву. Однако достичь цели не удалось, а следующим в списке перебежчиков оказался Сергей Скрипаль.

Ни в ФСБ, ни в Кремле обнародованную британскими журналистами информацию пока не комментировали.