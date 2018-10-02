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15:37 (мск), источник: ТАСС

В Балтийском море горит пассажирское судно под флагом Литвы

ТАСС, 2 октября. Пассажирское судно загорелось в Балтийском море. Как сообщили ТАСС в морских спасательных службах, на борту судна под флагом Литвы находятся 335 человек.

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Данных о пострадавших нет.

«По предварительным данным, пожар возник в машинном отделении», — добавил источник.

На место ЧП следуют четыре российских и литовских судна.

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