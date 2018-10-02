В Балтийском море горит пассажирское судно под флагом Литвы
ТАСС, 2 октября. Пассажирское судно загорелось в Балтийском море. Как сообщили ТАСС в морских спасательных службах, на борту судна под флагом Литвы находятся 335 человек.
ТАСС, 2 октября. Пассажирское судно загорелось в Балтийском море. Как сообщили ТАСС в морских спасательных службах, на борту судна под флагом Литвы находятся 335 человек.
Данных о пострадавших нет.
«По предварительным данным, пожар возник в машинном отделении», — добавил источник.
На место ЧП следуют четыре российских и литовских судна.