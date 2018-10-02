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17:36 (мск), источник: Интерфакс

Виктория Скрипаль заявила, что не знает Петрова и Боширова

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Родственница Сергея и Юлии Скрипалей Виктория заявила, что ее опрашивали в Следственном комитете РФ об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания подозревает в отравлении в Солсбери.

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«Я была в Следственном комитете, непосредственно когда опознали Петрова и Боширова. Да, давала пояснения, что я этих людей не знаю, нашей семье эти люди не знакомы», — сказала Скрипаль на пресс-конференции во вторник.

Она подчеркнула, что продолжает сотрудничать со Следственным комитетом.

Между тем, 12 сентября Виктория Скрипаль заявляла, что знает Петрова и Боширова. «Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — сказала она «Интерфаксу».

«…Если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (которая была опубликована Скотланд-Ярдом), то Петров “даже рядом не стоял” со своей фотографией. Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании», — добавила Скрипаль.

Она также рассказала журналистам, что отправит на экспертизу автомобиль, в котором на днях попала в аварию: по пути из Ярославля в Москву у машины пробило колесо; никто не пострадал. По мнению Скрипаль, ДТП не было случайностью.

«Моей сестре и мне стали приходить смс-сообщения, что нам надо попросить политического убежища в Великобритании, что эта авария неспроста, что российское правительство отравит и мать Сергея Скрипаля, только я не знаю, как оно это сделает. Поэтому появляются всякие сомнения в происходящем», — рассказала Скрипаль.

При этом женщина отметила, что конкретных угроз не получала.

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Отравление Сергея Скрипаля.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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