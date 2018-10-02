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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Бельгийская полиция подтвердила сообщения об убийстве россиянки

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Полиция бельгийского города Кортрейк подтвердила во вторник, что жертвой двойного убийства в студенческом общежитии стала россиянка 1999 года рождения.

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«Прокурор Кортрейка предоставил более подробную информацию о двойном убийстве 1 октября в студенческом общежитии. Одной из жертв стал мужчина, родившийся в 2000 году в Афганистане. Другой жертвой стала девушка 1999 года рождения из России, проживавшая в Кюрне. Прокуратура подтверждает, что оба получили ножевые ранения», — говорится в сообщении полицейского управления.

Полиция также подтвердила, что подозреваемым по делу проходит выходец из Ирана Мохамед М., 1998 года рождения. Его задержали в больнице, куда он пришел в связи с резаной раной руки.

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