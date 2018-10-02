Бельгийская полиция подтвердила сообщения об убийстве россиянки

«Прокурор Кортрейка предоставил более подробную информацию о двойном убийстве 1 октября в студенческом общежитии. Одной из жертв стал мужчина, родившийся в 2000 году в Афганистане. Другой жертвой стала девушка 1999 года рождения из России, проживавшая в Кюрне. Прокуратура подтверждает, что оба получили ножевые ранения», — говорится в сообщении полицейского управления.