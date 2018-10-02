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18:26 (мск), источник: Ведомости

Следствие просит арестовать «короля госзаказа» по делу экс-полковника Захарченко

Совладельца группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД, подозревают в даче взятки.

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Источник: РИА "Новости"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Валерия Маркелова — совладельца группы компаний «1520», крупного подрядчика ОАО РЖД, сообщил «Ведомостям» представитель суда. По его словам, при рассмотрении ходатайства следователь СКР заявил судье, что Маркелов и его трое «сообщников» подозреваются в даче взятке бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

«Компания работает в штатном режиме», — заявил «Ведомостям» представитель группы компаний «1520». От других комментариев он отказался.

Захарченко предъявлены обвинения в вымогательстве взятки по эпизоду, не связанному с компанией «1520», он был арестован в 2017 г. Тогда же по иску Генпрокуратуры были конфискованы судом обнаруженные при обыске в одной квартир Захарченко более 9 млрд руб (в пересчете на рубли). Сам Захарченко в ходе суда не заявлял, чьи эти деньги, а его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом».

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Группа компаний «1520» — один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов. Основной профиль ее деятельности — развитие железнодорожной инфраструктуры. В нее входят строительные компании («Бамстроймеханизация», Объединенная строительная компания «1520», «Форатек энерготрансстрой») и проектные организации («Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс»). В парке — более 2000 единиц строительной техники, в штате — свыше 12 000 человек.

Компании, входящие в группу, принадлежат структурам, связанным с гендиректором ООО «Группа компаний 1520» Алексеем Крапивиным и его партнерами (Борисом Ушеровичем, Валерием Маркеловым, Юрием Ободовским). Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, портфель заказов составляет около 17 млрд руб., говорил осенью 2017 г. представитель группы. Консолидированные финансовые результаты не раскрываются.

Совладельцы компании в 2018 г. заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа», который составляет журнал Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

Примечание редакции Новости Mail.Ru: Басманный суд Москвы отправил под арест Маркелова. «Суд постановил: избрать в отношении Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 декабря», — огласила решение судья Елена Ленская, сообщает «Интерфакс».

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