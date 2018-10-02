Агенты ФБР нагрянули в дом к американцу и угодили в расставленные им ловушки

История, достойная сюжета фильма, произошла в американском штате Орегон. Сотрудники ФБР по запросу адвоката по недвижимости пришли проверить дом в городе Уильямс, округ Джосефин. И оказались в настоящей западне.

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По дому и окружающей его территории были расставлены многочисленные и опасные ловушки. Не будь агенты настолько внимательными и сообразительными, все закончилось бы очень плачевно. Однако еще при входе во двор они заподозрили неладное.

Специалисты заметили провода на воротах и оказалось, что за ними скрывалось огромное джакузи, которое бы скатилось на них, если бы они открыли дверь. Полосы с шипами на дороге, заряженное оружие, привязанное к мышеловке, самодельные взрывные устройства, которые должны были срабатывать при открытии дверей и неловком движении «не туда». Большинство ловушек оперативной группе удалось обезвредить, но один из сотрудников все-таки получил огнестрельное ранение в ногу, когда отодвинул с прохода инвалидное кресло.

В начале октября суд штата Орегон предъявил обвинения владельцу того самого злосчастного дома — 66-летнему Грегори Родвельту.

Ранее мужчина уже представал перед судом по делу об издевательствах над матерью. Именно в рамках того дела его и обязали продать свою недвижимость, чтобы выплатить пострадавшей компенсацию.