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2 октября, источник: ТАСС

В Дагестане от взрыва горючей смеси в спортивном зале пострадали пятеро подростков

ТАСС, 2 октября — ЧП произошло в комнате тренера, когда школьники взвешивались на весах.

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Пятеро подростков получили ожоги в результате взрыва горючей смеси в спортивном зале в населенном пункте Эбдулая в Левашинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

ЧП произошло во вторник вечером в комнате тренера в спортивном зале, когда школьники взвешивались на весах. «Ожоги получили пять подростков, в возрасте от 15 до 16 лет», — сообщили в экстренных службах. Все пострадавшие госпитализированы.

Причины случившегося сейчас выясняются.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил, что во время взвешивания возможно произошел хлопок аккумуляторов весов.

Как уточнил ТАСС представитель районной администрации, пострадавшие подростки получили ожоги первой и второй степени тяжести, они доставлены в республиканскую больницу.

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