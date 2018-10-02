В Дагестане от взрыва горючей смеси в спортивном зале пострадали пятеро подростков
ТАСС, 2 октября — ЧП произошло в комнате тренера, когда школьники взвешивались на весах.
ТАСС, 2 октября — ЧП произошло в комнате тренера, когда школьники взвешивались на весах.
Пятеро подростков получили ожоги в результате взрыва горючей смеси в спортивном зале в населенном пункте Эбдулая в Левашинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
ЧП произошло во вторник вечером в комнате тренера в спортивном зале, когда школьники взвешивались на весах. «Ожоги получили пять подростков, в возрасте от 15 до 16 лет», — сообщили в экстренных службах. Все пострадавшие госпитализированы.
Причины случившегося сейчас выясняются.
Как уточнил ТАСС представитель районной администрации, пострадавшие подростки получили ожоги первой и второй степени тяжести, они доставлены в республиканскую больницу.