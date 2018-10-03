Спасатели обнаружили живым пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии

«Предварительно, по сообщению командира спасательного воздушного судна, обнаружен пилот и с высоты видно, что он вроде живой», — сообщает он.

Вертолет сел у подножия горы. Наземная группа спасателей поднимается к месту падения.

Как сообщалось, 29 сентября частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна сообщил, что находится в ущелье и передал свои координаты. Воздушные поиски неоднократно приостанавливались из-за погодных условий. Наземная группа на вездеходах не прекращала поиски, пытаясь найти ущелье.