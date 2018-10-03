Рыболовлев подал иск к Sotheby’s на $380 млн
Бывший акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby’s в Федеральный окружной суд
Бывший акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby’s в Федеральный окружной суд
Российский миллиардер полагает, что аукционный дом «существенно способствовал крупнейшему мошенничеству в истории искусства», за которым, по версии истца, стоял
«Sotheby’s выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации мошеннической схемы. Действия Sotheby’s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия», — говорится в исковом заявлении (ранее о нем сообщил The Bell).
Представитель Рыболовлева подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска и сумму претензий. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на процессуальные ограничения. Представитель Sotheby’s заявил, что иск не имеет под собой оснований, и попросил судью отказаться от его рассмотрения, отмечает Bloomberg. Защита Бувье не смогла прокомментировать новый иск.
В 2010 г. Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд и стал вкладывать средства в недвижимость и
«Бувье сообщал представителям Рыболовлева, что ведет напряженные переговоры с продавцами картин, но на самом деле договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — отмечается в иске. Большинство картин, купленных при посредничестве Бувье, Рыболовлев продал с убытком.
Истцами
Рыболовлев судится с
Рыболовлев занимает 18 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,8 млрд.