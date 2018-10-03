Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вон отсюда!»: ведущая «России-1» в эфире выгоняла гостя-«идиота»
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Женщина приняла опасную болезнь за начало старости
Стало известно о преднамеренном создании дырки в «Союзе»
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Запах свежего хлеба и горячего шоколадаКак нас заставляют покупать
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Ведущая «России-1» прямо в эфире выгоняла эксперта-«идиота»
Россия решила судьбу ДНР, приняв решение
США заявили о ракетном ударе по РФ в случае нарушения договора
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил Сеть
Стало известно о преднамеренном создании дырки в «Союзе»
Как изменят тарифы в квартирах с электроплитами
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и жены
Спасшаяся от араба-шейха модель прилетела домой
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
10:12 (мск), источник: Ведомости

Рыболовлев подал иск к Sotheby’s на $380 млн

Бывший акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby’s в Федеральный окружной суд Нью-Йорка на Манхэттене, сообщает Bloomberg.

Наверх
Источник: Reuters

Российский миллиардер полагает, что аукционный дом «существенно способствовал крупнейшему мошенничеству в истории искусства», за которым, по версии истца, стоял арт-дилер Ив Бувье. В качестве компенсации Рыболовлев требует от Sotheby’s $380 млн.

Читайте также
ОдичалиМиллиардеры скупают острова. Везет не всем.

«Sotheby’s выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации мошеннической схемы. Действия Sotheby’s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия», — говорится в исковом заявлении (ранее о нем сообщил The Bell).

Представитель Рыболовлева подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска и сумму претензий. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на процессуальные ограничения. Представитель Sotheby’s заявил, что иск не имеет под собой оснований, и попросил судью отказаться от его рассмотрения, отмечает Bloomberg. Защита Бувье не смогла прокомментировать новый иск.

В 2010 г. Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд и стал вкладывать средства в недвижимость и арт-объекты.

Бувье, являясь агентом российского бизнесмена, подобрал для него 38 картин, в 14 сделках участвовал Sotheby’s. На их покупку Рыболовлев потратил $2 млрд. Формально Бувье работал за комиссию 2%, фактически же, как считает Рыболовлев, присвоил себе около $1 млрд, причем треть — при пособничестве аукционного дома.
Читайте также
Жить как Рокфеллеры: в Нью-Йорке за $500 млн распродают имущество клана миллиардеров

«Бувье сообщал представителям Рыболовлева, что ведет напряженные переговоры с продавцами картин, но на самом деле договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — отмечается в иске. Большинство картин, купленных при посредничестве Бувье, Рыболовлев продал с убытком.

Истцами нью-йоркского процесса выступают Accent Delight International и Xitrans Finance Ltd., на которые приобретались картины.

Рыболовлев судится с арт-дилером с 2015 г. В 2017 г. прокуратура Нью-Йорка прекратила расследование против Бувье после того, как Рыболовлев продал на аукционе Christies картину Леонардо «Спаситель мира» за $450 млн — на $320 млн дороже, чем купил ее у своего агента.

Рыболовлев занимает 18 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,8 млрд.

 Вагит Алекперов: Мой пакет не продается и не делится
Путин назначил врио губернаторов Курганской и Липецкой областей
Путин предложил смягчить статью об экстремизме
ЦСКА обыграл «Реал» в «Лужниках» в матче Лиги чемпионов
Россияне рассказали, в каком возрасте наступает старость
Следственный комитет заинтересовался песней Монеточки и Noize MC
СМИ узнали о подготовке правительством плана отказа от доллара
Художница показала, как выглядели бы герои Disney в 2018 году
Почему в Армению вернулось протестное настроение
Спорт
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева «Реал Мадрид» снова уехал ни с чем из Лужников.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
Ипотечной ставке предрекли рост до критического уровня
История россиянина о жизни в Эмиратах
Сакля, юрта и сукал: он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Горячие темы на «Детях»
FishKa Бессильная ярость 663
Елена Пирогова Возмутила тема 303
Двойня В чём я виновата 223
Mathew M учитель в школе грубо разговаривает 185
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь