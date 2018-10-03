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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, находящиеся в Великобритании после отравления в Солсбери, свободно общаются с другими людьми, однако предпочитают избегать встреч с представителями СМИ, сообщил в интервью Русской службе «Би-би-си» журналист Марк Урбан, автор недавно вышедшей книги The Skripal Files.

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Источник: Reuters

«Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так», — утверждает Урбан.

«Они контактируют с людьми через соцсети, по электронной почте. Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне. Так что Скрипали встречаются с друзьями. Они просто не очень хотят видеть нас — журналистов», — отметил он.

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Урбан рассказал, что несколько раз общался и виделся со Скрипалем, а последний раз они встречались в августе 2017 года.

В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в бессознательном состоянии. Британское следствие выявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». По мнению британских властей, к покушению причастны российские спецслужбы.

В Москве категорически отрицают причастность к инциденту.

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