Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU —
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU —
«Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так», — утверждает Урбан.
«Они контактируют с людьми через соцсети, по электронной почте. Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне. Так что Скрипали встречаются с друзьями. Они просто не очень хотят видеть нас — журналистов», — отметил он.
Урбан рассказал, что несколько раз общался и виделся со Скрипалем, а последний раз они встречались в августе 2017 года.
В марте 2018 года
В Москве категорически отрицают причастность к инциденту.