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17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала из страны вместе с дочерью, подтвердил ТАСС ее адвокат Александр Карабанов.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, они эмигрировали в США. Источник «РИА Новости» ранее говорил, что Семынина с дочерью уехали в Великобританию.

Напомним, бывший начальник управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников были обнаружены 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (примерно 9 млрд руб.). Его обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществления правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

Как выяснило следствие, значительная часть найденных у офицера денег могла быть получена от крупнейшего подрядчика РЖД ООО — «Группы компаний 1520». 1 октября по делу был арестован соучредитель ГК 1520 Валерий Маркелов.

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