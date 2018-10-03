Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России

Источник: РИА "Новости"

По его словам, они эмигрировали в США. Источник «РИА Новости» ранее говорил, что Семынина с дочерью уехали в Великобританию.

Напомним, бывший начальник управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников были обнаружены 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (примерно 9 млрд руб.). Его обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществления правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).