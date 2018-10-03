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16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Задержан самый разыскиваемый гангстер Франции. Он бежал из тюрьмы на вертолете

Французский преступник Редуан Фаид, бежавший из тюрьмы на вертолете три месяца назад, задержан, сообщил источник в полиции страны.

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Источник: AP 2018

Самого разыскиваемого во Франции преступника задержали в городе Крей — пригороде Парижа, в котором он родился. По информации собеседника Би-би-си, вместе с Фаидом был задержан также брат гангстера и еще двое мужчин.

46-летний Редуан Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. По его словам, голливудские фильмы научили его, как скрываться от полиции.

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Впервые он был задержан в 1998 году за вооруженное ограбление. Из тюрьмы ему удавалось сбегать дважды.

Второй побег Фаид осуществил 1 июля 2018 года. Он бежал из тюрьмы в Рео, расположенной на юго-востоке Парижа. Ему помогли трое вооруженных мужчин, которые ворвались в тюремную комнату для посетителей. Оказавшись за переделами тюрьмы, они посадили Фаида на вертолет, которым, как выяснилось позже, управлял захваченный в заложники инструктор. Весь побег занял несколько минут, пострадавших не было.

На момент своего второго побега Фаид отбывал 25-летний срок за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский.

«Мы поместим его в тюрьму особо строгого режима, где за ним будут следить чрезвычайно внимательно», — сказала министр юстиции Франции Николь Беллубэ в интервью радиостанции Europe 1.

Источник: AFP 2018

Кто такой Редуан Фаид?

Редуан Фаид родился в 1972 году в городе Крей. В 1990-х он возглавил группировку, которая занималась вооруженными грабежами и вымогательствами.

Источник: AP 2018
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По словам самого Фаида, гангстером он решил стать, насмотревшись голливудских боевиков. Как рассказывал преступник, особенно его вдохновил фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли. Из этих фильмов он почерпнул и некоторые схемы ограблений.

В 1997 году во время нападения на охраняемый фургон с ценным грузом он и его сообщники были в хоккейных вратарских масках — как бандиты в фильме «Схватка» с участием Роберта де Ниро и Аль Пачино.

Потом он рассказывал, что посмотрел «Схватку» сотни раз. Однажды он повстречался с режиссером картины Майклом Манном на кинофестивале в Париже и сказал ему: «Вы мой технический советник».

Источник: AFP 2018

Редуан Фаид стал еще более известным после выхода в 2009 году его книги, в которой описывается парижское детство будущего гангстера и его путь в криминальный мир. Тогда он находился на свободе. Фаида приглашали в телепередачи, он превратился в своего рода знаменитость.

После выхода книги полицейские между собой стали называть Фаида «L'Écrivain» — «писатель».

Хроника побегов и освобождений

  • Фаид впервые был задержан в 1998 году за вооруженное ограбление.
  • В 2009 году он был досрочно освобожден. Мужчине удалось убедить правоохранительные органы, что он исправился и стал совсем другим человеком.
  • В 2011 году он нарушил условия своего досрочного освобождения и был снова взят под стражу.
  • В 2013 году Фаид бежал из тюрьмы, расположенной рядом с Лиллем. Тогда он использовал взрывчатку, чтобы открыть пять дверей в тюрьме, и взял в заложники смотрителя, которого использовал в качестве живого щита.
  • В 2017 году Редуан Фаид был приговорен к 10 годам за побег из тюрьмы. Также он получил 18 лет лишения свободы за организацию ограбления в 2010 году.
  • В 2018 году срок наказания за ограбление был увеличен до 25 лет.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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