Задержан самый разыскиваемый гангстер Франции. Он бежал из тюрьмы на вертолете
Французский преступник Редуан Фаид, бежавший из тюрьмы на вертолете три месяца назад, задержан, сообщил источник в полиции страны.
Французский преступник Редуан Фаид, бежавший из тюрьмы на вертолете три месяца назад, задержан, сообщил источник в полиции страны.
Самого разыскиваемого во Франции преступника задержали в городе Крей — пригороде Парижа, в котором он родился. По информации собеседника
46-летний Редуан Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. По его словам, голливудские фильмы научили его, как скрываться от полиции.
Впервые он был задержан в 1998 году за вооруженное ограбление. Из тюрьмы ему удавалось сбегать дважды.
Второй побег Фаид осуществил 1 июля 2018 года. Он бежал из тюрьмы в Рео, расположенной на
На момент своего второго побега Фаид отбывал 25-летний срок за попытку ограбления, в ходе которой погибла
«Мы поместим его в тюрьму особо строгого режима, где за ним будут следить чрезвычайно внимательно», — сказала министр юстиции Франции Николь Беллубэ в интервью радиостанции Europe 1.
Кто такой Редуан Фаид?
Редуан Фаид родился в 1972 году в городе Крей. В 1990-х он возглавил группировку, которая занималась вооруженными грабежами и вымогательствами.
По словам самого Фаида, гангстером он решил стать, насмотревшись голливудских боевиков. Как рассказывал преступник, особенно его вдохновил фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли. Из этих фильмов он почерпнул и некоторые схемы ограблений.
В 1997 году во время нападения на охраняемый фургон с ценным грузом он и его сообщники были в хоккейных вратарских масках — как бандиты в фильме «Схватка» с участием Роберта де Ниро и Аль Пачино.
Потом он рассказывал, что посмотрел «Схватку» сотни раз. Однажды он повстречался с режиссером картины Майклом Манном на кинофестивале в Париже и сказал ему: «Вы мой технический советник».
Редуан Фаид стал еще более известным после выхода в 2009 году его книги, в которой описывается парижское детство будущего гангстера и его путь в криминальный мир. Тогда он находился на свободе. Фаида приглашали в телепередачи, он превратился в своего рода знаменитость.
После выхода книги полицейские между собой стали называть Фаида «L'Écrivain» — «писатель».
Хроника побегов и освобождений