Россельхознадзор попросил суд приостановить работу «Петелинской птицефабрики»

Источник: РИА "Новости"

Зараженную продукцию нашли в одном из московских магазинов сети ООО «Авоська-Два».

«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечает Россельхознадзор, в мае 2018 года «Петелинскую птицефабрику» уже наказывали за аналогичное правонарушение штрафом в размере 300 тыс. руб. Кроме того, согласно данным системы раннего оповещения «Сирано», в продукции ранее были также обнаружены антибиотики («Энрофлоксацин»).