Россельхознадзор попросил суд приостановить работу «Петелинской птицефабрики»
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям просит суд приостановить работу АО «Петелинская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»)
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям просит суд приостановить работу АО «Петелинская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»)
Зараженную продукцию нашли в одном из московских магазинов сети ООО «Авоська-Два».
«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечает Россельхознадзор, в мае 2018 года «Петелинскую птицефабрику» уже наказывали за аналогичное правонарушение штрафом в размере 300 тыс. руб. Кроме того, согласно данным системы раннего оповещения «Сирано», в продукции ранее были также обнаружены антибиотики («Энрофлоксацин»).
В июле Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля российских производителей мяса индейки. Среди прочих под контроль попал Черкизовский мясоперерабатывающий завод (также входит в группу «Черкизово»), в полуфабрикатах которого были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также ингредиенты, не заявленные производителем. Тогда же одному из крупных российских производителей индейки «Евродону» запретили поставки в страны ЕАЭС.