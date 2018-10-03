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19:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Россельхознадзор попросил суд приостановить работу «Петелинской птицефабрики»

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям просит суд приостановить работу АО «Петелинская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово») из-за повторно выявленных в продукции предприятия сальмонелл и листерий, сообщает пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Зараженную продукцию нашли в одном из московских магазинов сети ООО «Авоська-Два».

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«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечает Россельхознадзор, в мае 2018 года «Петелинскую птицефабрику» уже наказывали за аналогичное правонарушение штрафом в размере 300 тыс. руб. Кроме того, согласно данным системы раннего оповещения «Сирано», в продукции ранее были также обнаружены антибиотики («Энрофлоксацин»).

В июле Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля российских производителей мяса индейки. Среди прочих под контроль попал Черкизовский мясоперерабатывающий завод (также входит в группу «Черкизово»), в полуфабрикатах которого были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, а также ингредиенты, не заявленные производителем. Тогда же одному из крупных российских производителей индейки «Евродону» запретили поставки в страны ЕАЭС.

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