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01:04 (мск), источник: ТАСС

Автор книги о Скрипале заявил, что экс-полковник ГРУ летом 2017 года приезжал в Швейцарию

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, летом 2017 года приезжал в Швейцарию, и целью этой поездки, вероятно, были контакты с швейцарскими спецслужбами. Об этом заявил в среду швейцарской вещательной компании RTS журналист Марк Урбан — автор книги The Skripal Files, созданной на основе интервью, которые он брал у Скрипаля в 2017 году.

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«Могу сказать достаточно точно, что он приезжал в конце июня — начале июля на одну неделю. Он дал мне достаточно ясно понять, что это — для профессиональных консультаций с представителями разведки Швейцарии», — отметил Урбан. По его словам, тема этих консультаций ему не известна, однако он считает, что речь могла идти о расследованиях, касающихся коррупции.

Вещательная компания попросила Службу разведки Конфедерации (СРК) подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Скрипаль приезжал в Швейцарию. В СРК ответили, что не комментируют «утверждения СМИ или публикации и не высказываются в отношении оперативной деятельности», сообщила RTS.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

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