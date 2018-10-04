Автор книги о Скрипале заявил, что экс-полковник ГРУ летом 2017 года приезжал в Швейцарию

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«Могу сказать достаточно точно, что он приезжал в конце июня — начале июля на одну неделю. Он дал мне достаточно ясно понять, что это — для профессиональных консультаций с представителями разведки Швейцарии», — отметил Урбан. По его словам, тема этих консультаций ему не известна, однако он считает, что речь могла идти о расследованиях, касающихся коррупции.

Вещательная компания попросила Службу разведки Конфедерации (СРК) подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Скрипаль приезжал в Швейцарию. В СРК ответили, что не комментируют «утверждения СМИ или публикации и не высказываются в отношении оперативной деятельности», сообщила RTS.