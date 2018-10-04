Глава Росгвардии убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве, сдаться полиции

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сотрудники ДПС остановили мужчину и сделали ему замечание. На это он ответил, что у него в машине находится баллон с газом, который взорвет, если ему не организуют встречу с президентом РФ или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться. В машине действительно находился баллон с газом. Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, после чего мужчина был задержан», — рассказал Хинштейн.

По его словам, владельцем машины оказался предпринимателем из Приморского края, у него возникли проблемы в бизнесе. «Он местный предприниматель, у него какие-то проблемы, но они не связаны с Росгвардией. То есть, почему он потребовал встречу с Виктором Васильевичем, сказать сложно. Отмечу, что никаких претензий к Золотву и Росгвардии у него не было», — заключил Хинштейн.