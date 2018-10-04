Глава Росгвардии убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве, сдаться полиции

По его словам, сотрудники ДПС остановили мужчину и сделали ему замечание. На это он ответил, что у него в машине находится баллон с газом, который взорвет, если ему не организуют встречу с президентом РФ или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться. В машине действительно находился баллон с газом. Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, после чего мужчина был задержан», — рассказал Хинштейн.
По его словам, владельцем машины оказался предпринимателем из Приморского края, у него возникли проблемы в бизнесе. «Он местный предприниматель, у него какие-то проблемы, но они не связаны с Росгвардией. То есть, почему он потребовал встречу с Виктором Васильевичем, сказать сложно. Отмечу, что никаких претензий к Золотву и Росгвардии у него не было», — заключил Хинштейн.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили ТАСС, что столичные полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать машину на Васильевском спуске в Москве, после чего его доставили в ОВД «Китай-город». В настоящее время решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.