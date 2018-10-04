Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Крымском мосту произошло ЧП
Россия показала «невидимые» бомбы в действии (фото)
Дочка Виктории Бони мечтает о собственной лошади
Россиян могут автоматически переводить на новую систему пенсий
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Источник рассказал о будущем Матвиенко после отставки Полтавченко
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Популярное обезболивающее признали опасным для сердца и сосудов
Мифы о сексе, которые давно устарели
Кудрявцева похвалила Малахова после публичного провала - СМИ
Гражданская жена Захарченко уехала в США - СМИ
Арестован российский актер Михаил Фатеев
Украина обвинила Россию в торговле ворованным
В США разгадывают тайну припаркованных по всей стране новых авто
Легендарные «РАФики» вернутся на дороги
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Как правильно сдавать жилье в аренду
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
12:33 (мск), источник: Интерфакс

В «Агоре» сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Следствие начало прекращать уголовные дела об экстремизме, связанные с репостами экстремистских публикаций в соцсетях, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Наверх
Источник: athree23/CC0

«У наших адвокатов пошли первые прекращения уголовных дел по статье 282 УК, причем за малозначительностью. Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения», — сообщил Чиков.

Так, по его словам, в Красноярске следователь прекратил уголовное преследование одного из пользователей социальной сети, который разместил запрещенный материал.

«На странице в соцсети у обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку “мне нравится” (не “лайкнул”), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию и не оказали влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — отмечается в постановлении о прекращении уголовного дела.
Новость
Экстремистов прогонят через КоАП

Кроме того, следствие признало, что пользователем также было размещено еще порядка 4000 различных изображений, не содержащих признаков возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства, а запрещенные изображения он заимствовал на различных интернет-сайтах, комментариев к ним не оставлял и между этими публикациями имелся большой временной промежуток.

«Каких-либо сведений о причастности к экстремистским организациям не имеется, В настоящее время вышеуказанная страница удалена, каких-либо общественно-опасных последствий не наступило. Уголовное дело при наличии малозначительного деяния не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», — заключил следователь в постановлении.

Новость
Генпрокуратура будет контролировать все дела по экстремизму

3 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства — он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ, и касается, в том числе репостов в соцсетях.

Законопроектом предложено отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Одновременно президент внес законопроект об изменениях в КоАП.

Читайте также:

Законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме примут осенью
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
Опубликован пакет пенсионных законов
Правила использования зарплатных карт могут изменить
Bloomberg: тирании доллара приходит конец
На митинге в Ингушетии из-за границы с Чечней открыли стрельбу
Биатлонист Шипулин сообщил, что продолжит спортивную карьеру
При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ
Спорт
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе Британская актриса с русскими корнями снимается в мини-сериале HBO
Недвижимость
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Горячие темы на «Детях»
Лошадь Фиолетовая Что бы вы написали себе той, которая еще не родила? 261
Слепчёнкова Ирина Я даже не знаю как реагировать. 247
Мария Сухова Как помогать "родне" не в ущерб своей жизни? 211
Lexy А вы как считаете: в каком возрасте наступает старость? 197
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь