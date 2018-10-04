При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — В катастрофе вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в то числе, замгенпрокурора Карапетян», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 263 УК РФ), сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Как сообщал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС, вертолет следовал по маршруту Москва-Плес, причиной аварии стали сложные метеоусловия. Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду.