При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — В катастрофе вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в то числе, замгенпрокурора Карапетян», — сказал собеседник агентства.
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Ранее стало известно, что вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Как сообщал «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС, вертолет следовал по маршруту
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