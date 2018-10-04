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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ингушетии во время митинга против договора о границе с Чечней открыли стрельбу

К центру Магаса подходит колонна численностью около 10 тыс. человек.

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Источник: РИА "Новости"

Люди выступают против договора о границе с Чечней. Колонна движется к республиканскому парламенту, по дороге читают молитвы пророку Мухаммеду.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт сообщила, что на митинге открыли стрельбу.

В центр стянуты силы правоохранительных органов. Главный въезд в Магас в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Очевидцы сообщают о выстрелах.

В четверг, 4 октября, Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил «Интерфаксу», что вопрос определения границ с Чечней не может быть решен без учета мнения жителей.

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«В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории», — сказал он.

Порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии «О референдуме Республики Ингушетия», добавил Аюп Гагиев.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

Соглашение привело к резкому обострению ситуации в Ингушетии. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа. Двое жителей республики, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, были арестованы на 12 суток.

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