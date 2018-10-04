В Ингушетии во время митинга против договора о границе с Чечней открыли стрельбу
К центру Магаса подходит колонна численностью около 10 тыс. человек.
К центру Магаса подходит колонна численностью около 10 тыс. человек.
Люди выступают против договора о границе с Чечней. Колонна движется к республиканскому парламенту, по дороге читают молитвы пророку Мухаммеду.
Корреспондент Русской службы
В четверг, 4 октября, Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил «Интерфаксу», что вопрос определения границ с Чечней не может быть решен без учета мнения жителей.
«В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение
Порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии «О референдуме Республики Ингушетия», добавил Аюп Гагиев.
26 сентября главы Ингушетии и Чечни
Соглашение привело к резкому обострению ситуации в Ингушетии. Десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа. Двое жителей республики, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, были арестованы на 12 суток.
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