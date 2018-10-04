«Если бы это была пиар-акция, то на месте находились 25 камер федеральных ТВ-каналов»
Александр Хинштейн в интервью «Ъ FM» — об инциденте на Васильевском спуске.
Александр Хинштейн в интервью «Ъ FM» — об инциденте на Васильевском спуске.
«Коммерсантъ FM» стали известны детали разговора главы Росгвардии Виктора Золотова с человеком, который угрожал устроить теракт на Васильевском спуске. В среду, 3 октября, мужчина заперся в своем Gelandewagen и требовал встречи с Владимиром Путиным или хотя бы с главой Росгвардии, чтобы тот передал президенту его послание. В противном случае 41-летний Дмитрий Шалай угрожал взорвать машину. Полиция вскоре оцепила Васильевский спуск,
— Что за человек был на Васильевском спуске? И чего он хотел от Виктора Золотова?
— Что за человек, разбираются сейчас органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По предварительной информации, это мужчина 1977 года рождения, уроженец города Арсеньев Приморского края, он управлял машиной с номерами этого региона. Сообщается, что он занимается предпринимательской деятельностью. По предварительной информации, ранее был судим.
Когда был задан вопрос, а какое отношение имеет директор Росгвардии к
На вопрос, почему главком принял решение к нему на переговоры выйти, я не могу ответить. Его, очевидно, стоит задавать напрямую господину Золотову. Как я для себя понимаю, после того, как директору Росгвардии было доложено о сложившейся ситуации, понимая, что существует определенная угроза, он принял решение с человеком поговорить и попытаться его убедить сдаться, что, собственно, у него и получилось. Переговоры длились порядка, наверное, 15−20 минут. Виктор Золотов сел к нему в машину, выслушал все доводы, сказал о том, что можно было бы все сделать
Кроме того, на переднем пассажирском сидении лежал бронежилет третьей степени защиты. Сама машина, кстати говоря, была бронированной.
Сообщения СМИ о том, что в 2016 году этот гражданин совершил подобное деяние перед отделом внутренних дел в Арсеньеве Приморского края, устроив
Также я вижу комментарии оппозиционно настроенных пользователей соцсетей о том, что это
Об этом написал вчера только я один, потому что посчитал нужным об этом рассказать. Второе — судьба нарушителя дальше будет находиться в поле зрения, ведь уголовное дело возбуждено. Дальше, естественно, будет проведено его
Беседовал Сергей Гусев