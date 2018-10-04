Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ признали: Ошибкой было удерживать ополчение Донбасса
Австрийцы оснастили мотоцикл «Урал» канистрой водки
Вступили в силу новые правила работы скорой
Миллионам россиян грозят новые штрафы: что начнут "видеть" камеры
10 стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Источник рассказал о будущем Матвиенко после отставки Полтавченко
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Худшие продукты для завтрака
Врачи дали возможность мужчине впервые заняться сексом в 45
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон». Обзор дня НХЛ
ТЭФИ-2018: лучшие наряды премии
49-летняя Бондарчук показала идеальную фигуру в мини-шортах
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
16:50 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Если бы это была пиар-акция, то на месте находились 25 камер федеральных ТВ-каналов»

Александр Хинштейн в интервью «Ъ FM» — об инциденте на Васильевском спуске.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Коммерсантъ FM» стали известны детали разговора главы Росгвардии Виктора Золотова с человеком, который угрожал устроить теракт на Васильевском спуске. В среду, 3 октября, мужчина заперся в своем Gelandewagen и требовал встречи с Владимиром Путиным или хотя бы с главой Росгвардии, чтобы тот передал президенту его послание. В противном случае 41-летний Дмитрий Шалай угрожал взорвать машину. Полиция вскоре оцепила Васильевский спуск, из-за чего там возникла крупная пробка. Автомобиль окружили четыре машины правоохранителей. Виктор Золотов прибыл на место инцидента, сел в черный Gelandewagen и поговорил с Дмитрием Шалаем около 15 минут. В итоге водитель сдался полиции. О чем с ним беседовал глава Росгвардии, и что теперь грозит мужчине, «Ъ FM» рассказал бывший советник Виктора Золотова, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Что за человек был на Васильевском спуске? И чего он хотел от Виктора Золотова?

— Что за человек, разбираются сейчас органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По предварительной информации, это мужчина 1977 года рождения, уроженец города Арсеньев Приморского края, он управлял машиной с номерами этого региона. Сообщается, что он занимается предпринимательской деятельностью. По предварительной информации, ранее был судим.

Мужчина хотел, как он пояснил уже в ходе личной беседы, чтобы директор Росгвардии передал президенту его обеспокоенность ситуацией произвола, который творится в уголовно-исполнительной системе, системе ФСИН.

Когда был задан вопрос, а какое отношение имеет директор Росгвардии к уголовно-исполнительной системе, последовал ответ — только Виктор Золотов способен президенту донести информацию, что называется, из первых рук, объективно и беспристрастно.

На вопрос, почему главком принял решение к нему на переговоры выйти, я не могу ответить. Его, очевидно, стоит задавать напрямую господину Золотову. Как я для себя понимаю, после того, как директору Росгвардии было доложено о сложившейся ситуации, понимая, что существует определенная угроза, он принял решение с человеком поговорить и попытаться его убедить сдаться, что, собственно, у него и получилось. Переговоры длились порядка, наверное, 15−20 минут. Виктор Золотов сел к нему в машину, выслушал все доводы, сказал о том, что можно было бы все сделать как-то по-другому, без угрозы теракта, и объяснил, что в любом случае человека ждет уголовное наказание, потому что он совершил преступление. Тот с этим согласился.

После этого они вышли из машины, генерал Золотов сам ее закрыл, предварительно оттуда достав баллон с газом, который действительно находился в багажнике.
Новость
Заявивший о взрывном устройстве в Москве водитель сдался полиции

Кроме того, на переднем пассажирском сидении лежал бронежилет третьей степени защиты. Сама машина, кстати говоря, была бронированной.

Сообщения СМИ о том, что в 2016 году этот гражданин совершил подобное деяние перед отделом внутренних дел в Арсеньеве Приморского края, устроив что-то нечто флешмоба с демонстрацией оружия, которое впоследствии оказалось муляжом, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Говорится о том, что тогда он тоже протестовал против какого-то нарушения и ущемления своих собственных прав.

Также я вижу комментарии оппозиционно настроенных пользователей соцсетей о том, что это пиар-акция, придуманная специально. Могу на это ответить очень просто.

Первое, если бы это была пиар-акция, то на месте находились 25 телекамер федеральных каналов, а Росгвардия эту информацию официально не распространяла.

Об этом написал вчера только я один, потому что посчитал нужным об этом рассказать. Второе — судьба нарушителя дальше будет находиться в поле зрения, ведь уголовное дело возбуждено. Дальше, естественно, будет проведено его судебно-психиатрическое обследование, которое позволит установить степень вменяемости. Я хотел бы посмотреть на такого статиста, который ради участия в сомнительном шоу согласится получить либо реальный срок наказания — а он, повторяю, ранее судим, поэтому ни о каком условном наказании речь не идет — либо отправиться на принудительное лечение.

Беседовал Сергей Гусев

 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам
Железнодорожный пролет Крымского моста упал в воду (видео)
Как повлияет на здоровье полный отказ от алкоголя на месяц
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Правила использования зарплатных карт могут изменить
Биатлонист Шипулин сообщил, что продолжит спортивную карьеру
Аэропортам предложили дать имена выдающихся деятелей России
Спорт
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
Назван лучший российский сериал года В Москве наградили лауреатов премии «ТЭФИ 2018»
Недвижимость
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Дети
Кейт Хадсон стала мамой в третий раз 39-летняя актриса стала многодетной мамой
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь