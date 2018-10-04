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13:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, пытаясь спасти мальчика, упавшего в водоем, который образовался после затопления карьера.

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Источник: AFP 2018
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Дайверы искали 17-летнего подростка, который пропал накануне, когда рыбачил на берегу этого водоема со своими друзьями.

По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

В четверг поиски пропавшего мальчика возобновились.

«Очень грустный день»

Молодой человек и его друзья только приехали к водоему в округе Сепанг штата Селангор и собрались ловить рыбу, когда он упал в воду.

По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности.

У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.

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Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены

Он также сообщил в интервью местному информационному агентству Бернама, что сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано.

«Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться», — объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.

Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.

Это очень грустный день для нас. Впервые погибло так много спасателей — сразу шестеро.
Мухамед Хамдан Вахид
Руководитель пожарного и спасательного департамента Малайзии

Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям.

По его словам, предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммед выразил соболезнования семьям погибших, призвав их оставаться сильными в этот сложный период. Соболезнования близким погибших дайверов прозвучали и от их коллег из пожарного и спасательного департамента страны.

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