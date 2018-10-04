Появилось видео с упавшим в воду пролетом Крымского моста

Ролик был снят из автомобиля. Можно увидеть лежащий в море пролет, который не ушел полностью под воду. За кадром специалисты активно обсуждают перспективы устранения последствий ЧП.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=370744352&id=456239017&hash=06b7fbc0ece92bca&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фоторепортаж Путин открыл движение на Крымском мосту

«400-тонный кран ведь 200 тонн не возьмет? — Возьмет… — Хорошо хоть вся не завалилась. Он вверх тормашками лежит, получается, да?» — приводит их слова «Крым-информ».

Сам инцидент произошел в четверг, 4 октября, на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом. В процессе опускания на опоры один из ж/д пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье.

Предположительно, это случилось в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Пострадавших нет. Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Уточняется, что нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом.

Крымский мост стал самым протяженным мостом в РФ — его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая. Движение грузового транспорта запустили 1 октября, а открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.