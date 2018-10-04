Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Перемены в Донбассе: почему ополченцы покидают ЛДНР
Что это? Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир (фото)
Женщина приняла опасную болезнь за начало старости
Россиян могут автоматически переводить на новую систему пенсий
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Мухи, тигры и лисыКак в Китае борются с коррупцией?
Источник рассказал о будущем Матвиенко после отставки Полтавченко
Прожил 256 лет: история самого старого человека
Максимова, Безрукова и Горбачева на премьере фильма «Без меня»
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе
Модель выложила фото брачной ночи, несмотря на секретность - СМИ
Гражданская жена Захарченко уехала в США - СМИ
Арестован российский актер Михаил Фатеев
Украинцам показали фабрику Порошенко в РФ
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Как правильно сдавать жилье в аренду: реальные истории
Что скрыто под шпилем МГУ (фото)
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
14:23 (мск), источник: Известия

Появилось видео с упавшим в воду пролетом Крымского моста

Строители железнодорожной части Крымского моста опубликовали видео, на котором можно различить пролет, упавший в Керченский пролив.

Наверх

Ролик был снят из автомобиля. Можно увидеть лежащий в море пролет, который не ушел полностью под воду. За кадром специалисты активно обсуждают перспективы устранения последствий ЧП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Фоторепортаж
Путин открыл движение на Крымском мосту

«400-тонный кран ведь 200 тонн не возьмет? — Возьмет… — Хорошо хоть вся не завалилась. Он вверх тормашками лежит, получается, да?» — приводит их слова «Крым-информ».

Сам инцидент произошел в четверг, 4 октября, на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом. В процессе опускания на опоры один из ж/д пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье.

Предположительно, это случилось в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Пострадавших нет. Опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена.

Уточняется, что нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом.

Крымский мост стал самым протяженным мостом в РФ — его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая. Движение грузового транспорта запустили 1 октября, а открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
 «Первое лицо отвечает за все»
План против санкций: правительство готовит защитные меры для экономики
Нидерланды озвучили имена россиян, подозреваемых в кибератаке
Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка
Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Правила использования зарплатных карт могут изменить
Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров
Биатлонист Шипулин сообщил, что продолжит спортивную карьеру
Bloomberg: тирании доллара приходит конец
Спорт
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива» После этого поражения «Локомотив» прочно осел на последнем месте квартета D
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Кино
73-летняя Хелен Миррен играет Екатерину II: первое фото в образе Британская актриса с русскими корнями снимается в мини-сериале HBO
Недвижимость
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Фотограф объездил весь мир и снял людей на фоне их домов (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Горячие темы на «Детях»
Лошадь Фиолетовая Что бы вы написали себе той, которая еще не родила? 272
Слепчёнкова Ирина Я даже не знаю как реагировать. 254
Lexy А вы как считаете: в каком возрасте наступает старость? 222
sunset Фотоуроки: обсуждение фотографий 219
Леди
В гостях: как выглядит дом Димы Билана Уютный большой дом с необычными дизайнерскими решениями – так вкратце можно описать особняк певца. А подробности и фотографии ищи ниже.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь