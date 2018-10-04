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16:33 (мск), источник: Ведомости

Росгвардия раскрыла детали участия Золотова в предотвращении взрыва у Кремля

Росгвардия рассказала о деталях участия директора службы Виктора Золотова в переговорах с мужчиной, угрожавшим привести в действие взрывное устройство у Кремля — на Васильевском спуске в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Золотов лично прибыл на место происшествия, следует из сообщения на сайте Росгвардии.

В среду, 3 октября, мужчина остановил Mercedes Gelandewagen у Храма Василия Блаженного и потребовал встречи с руководством страны, сообщал «Интерфакс». Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывное устройство. Угрожавший потребовал встречи с Золотовым, отмечает Росгвардия.

В итоге мужчина добровольно сдался полиции. Это произошло после разговора с Золотовым, написал у себя в Twitter его советник Александр Хинштейн: «Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной».

Некоторые пользователи соцсетей усомнились, что Золотов лично принимал участие в переговорах и это была не PR-акция.
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«Если бы это была пиар-акция, то на месте находились 25 камер федеральных ТВ-каналов»

Именно после этого Росгвардия и решила выпустить подробное сообщение об участии Золотова в операции. Служба отмечает, что директор Росгвардии лично провел переговоры. «Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего лично подошел к автомашине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья, передав его сотрудникам специальных служб для проверки», — говорится в сообщении службы.

В сентябре Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Директор Росгвардии вызвал политика «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

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