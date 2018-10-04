Минобороны обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.

Материалы, предоставленные Гиоргадзе

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Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси. Он считает, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года после лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе причины смерти указано «неизвестно», но расследований причин не проводились. По словам Гиоргадзе, в бумагах не указаны имена, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.

По документам, представленным экс-министром, умерших лечили препаратом «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз», которая принадлежит Дональду Рамсфельду.

Мнение Минобороны

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми.

«Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

Доказательства

В России жертв среди принимавших «Совалди» нет. Это говорит о том, что гражданам Грузии давали не его, а какой-то другой токсичный препарат, считают в Минобороны.