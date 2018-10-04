Ротенберг назвал причину падения части пролета Крымского моста в воду

Источник: Официальный информационный сайт строительства Крым

По его словам, фрагмент пролета съехал при монтаже в результате технической неполадки с домкратом. В результате никто не пострадал.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=370744352&id=456239017&hash=06b7fbc0ece92bca&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бизнесмен подчеркнул, что на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.

Фоторепортаж Путин открыл движение на Крымском мосту

Ранее информационный центр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов накренился и рухнул в воду. Инфоцентр уточнил, что опоры моста не повреждены, их несущая способность не нарушена. Согласно графику, работы с надвижкой пролетов на морских участках должны завершиться в первом квартале 2019 г.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту открыли в мае. За день до открытия, 15 мая, по нему за рулем строительного «Камаза» проехал президент Владимир Путин. В октябре по мосту запустили движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.