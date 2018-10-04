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20:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Голодные крысы сгрызли редкие книги на 200 тысяч евро

Нашествие крыс в университетской библиотеке Штутгарта привело к порче восьми тысяч редких книг. Об этом сообщает DW.

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Представители библиотеки рассказали, что с начала года грызуны испортили тысячи книг, в том числе изданных в прошлом веке. В частности, были уничтожены научные издания 1970−1980-х годов, а также труды по экономике, юриспруденции и социологии. Общий размер ущерба оценивают в 200 тысяч евро.

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«Многие стеллажи так сильно испачканы крысиным пометом, что их невозможно отмыть», — говорится в местной газете Stuttgarter Zeitung.

Сотрудники библиотеки уверены, что такое количество грызунов появилось в здании из-за соседского парка, посетители которого наводнили его мусором. Уборка сада происходит раз в неделю, а в остальные дни на земле часто можно встретить выброшенные объедки.

Университет планирует провести тщательную уборку в библиотеке и перекрыть крысам возможные пути входа.

В июне в одном из банкоматов в Индии обнаружили, что часть денежных банкнот была уничтожена грызунами. Аппарат не работал несколько недель. В ходе расследования оказалось, что мыши съели банкноты общей стоимостью 1 миллион 238 тысяч рупий (более 1,1 миллиона рублей).

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