В Уссурийске более 30 тыс. человек остались без света из-за аварии
ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение потребителей электроэнергии произошло утром в пятницу в Уссурийске Приморского края. Как сообщил
ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение потребителей электроэнергии произошло утром в пятницу в Уссурийске Приморского края. Как сообщил
«4 октября в 23:33 (мск, 06:33 по местному времени 5 октября) на подстанции “Гранит” отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Без электроснабжения остались бытовые потребители города Уссурийск (около 32,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 8,7 МВт», — говорится в сообщении.
Специалисты ведут
В момент отключения температура воздуха в Уссурийске составляла плюс 13 градусов. Сейчас в городе ясно, ветер слабый, температура плюс 15 градусов, днем синоптики обещают до плюс 20.