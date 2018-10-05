В Уссурийске более 30 тыс. человек остались без света из-за аварии

«4 октября в 23:33 (мск, 06:33 по местному времени 5 октября) на подстанции “Гранит” отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Без электроснабжения остались бытовые потребители города Уссурийск (около 32,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 8,7 МВт», — говорится в сообщении.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. О возможном времени их окончания информации пока нет.