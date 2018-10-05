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02:47 (мск), источник: ТАСС

В Уссурийске более 30 тыс. человек остались без света из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение потребителей электроэнергии произошло утром в пятницу в Уссурийске Приморского края. Как сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго, без света остались около 32,9 тыс. человек.

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«4 октября в 23:33 (мск, 06:33 по местному времени 5 октября) на подстанции “Гранит” отключился выключатель 6 кВ трансформатора. Без электроснабжения остались бытовые потребители города Уссурийск (около 32,9 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 8,7 МВт», — говорится в сообщении.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. О возможном времени их окончания информации пока нет.

В момент отключения температура воздуха в Уссурийске составляла плюс 13 градусов. Сейчас в городе ясно, ветер слабый, температура плюс 15 градусов, днем синоптики обещают до плюс 20.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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