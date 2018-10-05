Гостайна раскрылась за $10 млн

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Московский окружной военный суд (МОВС) в закрытом режиме рассмотрит два уголовных дела, связанных с крупнейшим шпионским скандалом последних лет. По версии обвинения, начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) полковник ФСБ Сергей Михайлов и трое его сообщников за $10 млн раскрыли ФБР способы и методы ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США называют киберпреступником номер один. Информация на компакт-дисках передавалась коммерсантам, связанным с ФБР, на международных конференциях по кибербезопасности. За нее обвиняемым якобы обещали $10 млн.

По данным «Ъ», обвинительные заключения были утверждены в Главной военной прокуратуре (ГВП) 26 сентября этого года, после чего уголовные дела для рассмотрения по существу были направлены в МОВС. Сначала перед судом предстанут начальник отдела оперативного управления ЦИБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, категорически отрицающие вину в госизмене (ст. 275 УК).

После будет рассмотрено дело подчиненного полковника Михайлова майора ФСБ Дмитрия Докучаева, работавшего до 2006 года в бюро специальных технических мероприятий ГУВД Москвы, и предпринимателя Георгия Фомченкова, признавших свою вину и заключивших досудебные соглашения с ГВП. Перед тем как получить минимальные сроки в особом порядке, господам Докучаеву и Фомченкову предстоит выступить в качестве свидетелей обвинения на первом процессе, который пройдет в обычной форме судопроизводства.

Уголовное дело в отношении обвиняемых Михайлова, Докучаева, Стоянова и Фомченкова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 года. Вначале на рабочих местах контрразведчики задержали офицеров ЦИБ, а потом коммерсантов. Все четверо были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК, и отправлены Лефортовским райсудом в одноименный изолятор, в котором находятся до сих пор. Операция по задержанию предполагаемых «кротов» стала итогом разработки, которая продолжалась больше года.

По версии следствия, полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году через гражданских посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США называют киберпреступником номер один в мире.

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Эти данные полковник Михайлов и его подчиненный получили, участвуя в оперативной разработке господина Врублевского, который подозревался в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 года, из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты «Аэрофлота». В 2013 году Тушинский райсуд Москвы, признав господина Врублевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

По версии следствия, собрав сведения об оперативно-разыскной деятельности, относящиеся к гостайне, полковник Михайлов записал их на компакт-диск, который передал майору Докучаеву, а тот — сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Последний в 2011 году полетел на международную конференцию по кибербезопасности в Нью-Денвер (Канада).

Там, как следует из материалов уголовного дела, господин Стоянов передал компакт-диск некоей Кимберли Зенц, сотруднице американской компании I-Defence, занимающейся защитой информации и аффилированной, по данным ФСБ, с ФБР.

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По аналогичной схеме, считает следствие, действовал и предприниматель Георгий Фомченков, отправившийся с компакт-диском в США.

На начальной стадии следствия считалось, что за переданные сведения фигуранты уголовного дела должны были получить $10 млн, однако в окончательной редакции обвинения эта цифра уже не упоминалась.

Возможно, связано это с тем, что следствие не смогло установить точную сумму обещанного обвиняемым вознаграждения.

Примечательно, что Дмитрий Докучаев до сих пор находится в розыске по линии ФБР, которое обвиняет его в организации хакерской атаки на почтовые сервисы, а также государственные сайты США в 2015 году.

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Кроме того, ему инкриминируются кибератака на серверы национального комитета Демократической партии США и взлом избирательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 2016 году. За это господин Докучаев был заочно приговорен к 146 годам лишения свободы.

По словам адвоката господина Михайлова Руслана Голенкова, они надеются на справедливое рассмотрение дела в МОВС, где намерены добиваться полного оправдания полковника. При этом от комментариев по самому уголовному делу адвокат категорически отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

В свою очередь, господин Врублевский в разговоре с «Ъ» назвал полковника Михайлова «предателем», сообщив, что тот предлагал ему сходить в посольство США, чтобы «завербоваться». «Мне весьма интересно, чем закончится процесс над ним», — добавил господин Врублевский.