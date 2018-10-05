Гостайна раскрылась за $10 млн
Дела обвиняемых в измене офицеров ФСБ дошли до суда.
Дела обвиняемых в измене офицеров ФСБ дошли до суда.
Как стало известно «Ъ», Московский окружной военный суд (МОВС) в закрытом режиме рассмотрит два уголовных дела, связанных с крупнейшим шпионским скандалом последних лет. По версии обвинения, начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) полковник ФСБ Сергей Михайлов и трое его сообщников за $10 млн раскрыли ФБР способы и методы ведения
По данным «Ъ», обвинительные заключения были утверждены в Главной военной прокуратуре (ГВП) 26 сентября этого года, после чего уголовные дела для рассмотрения по существу были направлены в МОВС. Сначала перед судом предстанут начальник отдела оперативного управления ЦИБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, категорически отрицающие вину в госизмене (ст. 275 УК).
После будет рассмотрено дело подчиненного полковника Михайлова майора ФСБ Дмитрия Докучаева, работавшего до 2006 года в бюро специальных технических мероприятий ГУВД Москвы, и предпринимателя Георгия Фомченкова, признавших свою вину и заключивших досудебные соглашения с ГВП. Перед тем как получить минимальные сроки в особом порядке, господам Докучаеву и Фомченкову предстоит выступить в качестве свидетелей обвинения на первом процессе, который пройдет в обычной форме судопроизводства.
Уголовное дело в отношении обвиняемых Михайлова, Докучаева, Стоянова и Фомченкова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 года. Вначале на рабочих местах контрразведчики задержали офицеров ЦИБ, а потом коммерсантов. Все четверо были обвинены в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК, и отправлены Лефортовским райсудом в одноименный изолятор, в котором находятся до сих пор. Операция по задержанию предполагаемых «кротов» стала итогом разработки, которая продолжалась больше года.
Эти данные полковник Михайлов и его подчиненный получили, участвуя в оперативной разработке господина Врублевского, который подозревался в организации
По версии следствия, собрав сведения об
По аналогичной схеме, считает следствие, действовал и предприниматель Георгий Фомченков, отправившийся с
На начальной стадии следствия считалось, что за переданные сведения фигуранты уголовного дела должны были получить $10 млн, однако в окончательной редакции обвинения эта цифра уже не упоминалась.
Возможно, связано это с тем, что следствие не смогло установить точную сумму обещанного обвиняемым вознаграждения.
Кроме того, ему инкриминируются кибератака на серверы национального комитета Демократической партии США и взлом избирательных систем в Иллинойсе и Аризоне в 2016 году. За это господин Докучаев был заочно приговорен к 146 годам лишения свободы.
По словам адвоката господина Михайлова Руслана Голенкова, они надеются на справедливое рассмотрение дела в МОВС, где намерены добиваться полного оправдания полковника. При этом от комментариев по самому уголовному делу адвокат категорически отказался, сославшись на подписку о неразглашении.
В свою очередь, господин Врублевский в разговоре с «Ъ» назвал полковника Михайлова «предателем», сообщив, что тот предлагал ему сходить в посольство США, чтобы «завербоваться». «Мне весьма интересно, чем закончится процесс над ним», — добавил господин Врублевский.
Юрий Сенаторов, Владислав Трифонов